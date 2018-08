Cá hố chiên sả ớt / Cá kèo chiên giòn

Nguyên liệu: 2-4 quả ớt, một con cá (có thể chọn cá chim, cá điêu hồng, cá tai tượng...), đậu phộng rang vàng, 4 muỗng canh nước mắm, một củ tỏi, một củ hành tím, 5 muỗng canh đường, một vắt me, bột chiên giòn.

Cách làm:

- Cá làm sạch sẽ, dùng khăn giấy thấm mình cá cho khô, khứa vài đường xéo ở thân cá để chiên cá mau chín.

- Rắc một lớp mỏng bột chiên giòn phủ lên mình cá.

- Chuẩn bị chảo dầu đầy và thật sôi, cho cá vào chiên giòn. Đợi mặt dưới cá đã vàng đều, trở nhẹ nhàng cá sang mặt kia.

- Chuẩn bị nước sốt me: Tỏi băm nhỏ, củ hành tím xắt khoanh mỏng. Lấy một chén nhỏ cho me vắt và khoảng 1/2 chén nước vào lò vi sóng, đun cho me ra chất chua và tan vào nước. Phi thơm tỏi và củ hành tím, cho nước me, đường, nước mắm vào nấu sôi lên. Nêm nếm thấy có vị chua ngọt lẫn hơi mặn mặn là ngon. Nếu thích bạn có thể cho thêm một muỗng canh bột bắp pha chút nước lã rồi thêm vào nước sốt cho có độ sánh.

- Cá chiên vàng đều vớt ra đĩa có lót cải xà lách xoong.

- Đợi đến khi ăn sẽ rưới nước sốt me lên cá, trên rải đậu phộng và ớt cắt khoanh.

Món này có thể dùng làm món chính ăn cơm hoặc một món trong thực đơn tiệc cũng khá hợp lý.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng.

Thiên Trúc