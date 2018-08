Nhà hàng Ashima như một khu vườn nấm, nơi có loài Matsutake quý hiếm mọc trên những cây thông già của xứ Phù tang hay như thân nấm tùng kê, bụng dê ngọt lịm, cọng trâm vàng giòn tan thơm mát… Đây cũng là một trong những nhà hàng tại Việt Nam có được hầu hết các chủng loại nấm thiên nhiên và nấm quý.

Thế giới các loại nấm thiên nhiên quý hiếm tại Ashima.

Ashima đào tạo một quy trình phục vụ khép kín, mỗi bàn sẽ có một nhân viên phục vụ riêng, nấm được thả vào nồi lẩu theo trình tự khoa học và cách nhân viên phục vụ lẩu nấm là một nghệ thuật “sắp đặt” đích thực. Thìa và chao được sử dụng linh hoạt như những đạo cụ của một diễn viên múa chuyên nghiệp.

Ashima không những được đánh giá cao về thức ăn “xanh”, phục vụ chuyên biệt, mà còn là một nhà hàng không ngừng sáng tạo nhằm mang tới cho thực khách những giá trị và cảm nhận tinh hoa ẩm thực tinh tế.

Chị Hồng Nhung - marketing manager của Công ty Golden Gate - công ty sở hữu chuỗi nhà hàng này cho biết, công ty đang tiến hành dự án “Ashima - một không gian xanh” bằng cách tái tạo lại khung cảnh bên trong thành nhiều không gian nhỏ. Chúng là những phòng nhỏ “xanh” riêng biệt, quay về với thiên nhiên được trang trí cỏ cây hoa lá, hồ nước. Thực khách tới đây sẽ có cảm giác như đang thưởng thức ẩm thực trong một “spa” cao cấp, xanh mát bóng cây và hoàn toàn thư giãn.

Năm tới, Ashima sẽ trở thành chuỗi nhà hàng “Fine Dinning” phong cách thân thiện, gần gũi với thiên nhiên và sẽ là một “cơn gió lạ” đầy thú vị cho làng ẩm thực Việt Nam.

Chuỗi nhà hàng lẩu nấm Ashima với bảy nhà hàng trong nước và đã phát triển sang đất nước mặt trời mọc Nhật Bản– cái nôi của Ashima, luôn gây ấn tượng cho thực khách bởi lối kiến trúc Á đông sang trọng. Chuỗi nhà hàng này thêm một lần nữa được trao tặng danh hiệu “Excellence performance in 2009-2010” bình chọn cho các nhà hàng “Fine Dining” tại Việt Nam. Đây là lần thứ 2 trong vòng 5 năm hoạt động, Ashima đạt được danh hiệu này nhờ phong cách phục vụ, cùng các món ăn chuyên biệt.

Một góc ấm cúng và tinh tế tại Ashima.

Đặc biệt, chuỗi nhà hàng này đã được nhận giải thưởng The Guide Awards 2009-2010 lần thứ 11 với chủ đề “Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường”. The Guide đã đánh giá phong cách phục vụ của chuỗi nhà hàng này rất cao trong thang chấm điểm của mình.

Ngoài ra, trong năm 2010, lẩu nấm Ashima còn bình chọn vào Top Ten của giải thưởng Top 100 Café - Bar and restaurants do Báo Thể thao Văn hóa và Đàn ông, bình bầu. Chuỗi nhà hàng này là một trong 10 điểm ẩm thực đặc sắc của 100 điều thú vị tại TP HCM do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chứng nhận.

(Nguồn: Chuỗi nhà hàng Lẩu nấm Thiên nhiên Ashima)