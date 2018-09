Thành phần cháo không có chất gây hại, được Bộ Y tế cấp chứng nhận, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm được làm từ những hạt gạo thơm ngon. Sau khi chế biến, hạt cháo giống như cháo tươi, không bị lẫn các hạt cứng hay vón cục. Với nhiều hương vị hấp dẫn như cháo thịt bằm, cháo gà, bào ngư và cá, cháo ăn liền Hương Ngọc đem lại món ăn thơm ngon và an toàn cho người sử dụng do không chứa hóa chất gây hại.

Tùy theo khẩu vị và sở thích của mỗi người, có thể thêm vào món cháo các loại tôm thịt, xương hầm, rau củ… để món ăn thêm phần ngon miệng và bổ sung dinh dưỡng.

(Nguồn: Công ty Acecook Việt Nam)