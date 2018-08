Với người Hội An, cây bắp đã có mặt từ thửa xa xưa, giờ đây không chỉ là món quà quê mà đã là một phần của di sản phố Hội. Trên khắp các cung đường nơi phố cổ, không lời chào đôn đả, không lời mời mọc vồn vã nhưng người đến rồi đi vẫn muốn thưởng thức và giữ mãi hương vị một trái bắp luộc, một chén chè bắp hay một trái bắp nướng.

Các hàng bắp được bán trên vỉa hè dọc theo các con phố ở Hội An. Ảnh: T.L.

Bắp Hội An ngon một phần nhờ người Hội An khá hiểu nó. Ví như bắp gạo, trái nhỏ, hạt vàng nhạt dùng làm món xào, chiên… Để có trái bắp nướng ngon thì phải chọn bắp không già quá và cũng không quá non như vậy bắp mới dẻo. Riêng nồi bắp luộc hay xôi phải chọn bằng được bắp nếp hạt trắng, dẻo thơm. Đặc biệt với món chè bắp nhất thiết phải còn non, hạt bắp đương thời kì ngậm sữa căng mọng.

Bắp luộc là món ăn được chế biến đơn giản nhưng không hoàn toàn như vậy. Để trái bắp luộc có vị ngon, người đi bẻ bắp canh lúc trời gần sáng, màn sương còn dày đặc chính là thời điểm hạt bắp căng mọng và nước nhiều nhất. Trái bắp còn ướt đẫm sương đêm phải được làm nhanh, chặt bỏ râu, rửa sạch và xếp vào nồi luộc ngay nếu không muốn bị mất nước, giảm độ ngọt. Bắp luộc vẫn giữ nguyên được mùi thơm, ngon nhờ đun ngọn lửa nhỏ, vừa phải ngoài ra có thể thêm một ít muối để bắp thêm đậm vị.

Bắp nướng chín vàng tỏa mùi thơm nức theo các con phố vào mỗi buổi chiều. Ảnh: N.P.

Với món bắp nướng, chỉ cần bóc trần vỏ, cẩn thận nướng dưới than hồng sao cho vừa chín đều quanh hết trái tránh không được cháy sẽ làm mất đi vị ngọt. Khi nướng có thể thoa lên một lớp muối pha mỡ hành để trái bắp nướng khi ăn vừa mặn mà lại có vị béo. Ngoài ra, phố cổ Hội An còn nổi tiếng với món chè bắp ngọt ngào, thơm ngon của mình.

Chè bắp thơm ngon, không phải cái ngọt của đường mà là sự ngọt riêng của sữa bắp non. Chọn quả bắp non vừa ngậm sữa, bóc hết bẹ, bỏ hết râu, dùng dao bào thái theo chiều dọc. Cùi bắp sau khi bào hết được cho vào nồi luộc để lấy nước. Nước luộc cùi bắp lọc thật trong rồi thêm nước đun sôi để nấu chè. Khi nước sôi cho vào một ít đường vừa đủ độ ngọt, ít bột đao vào để làm dẻo, rồi đổ bắp thái vào, khuấy đều cho đến khi chín.

Chè bắp dẻo thơm và có vị ngọt tự nhiên rất ngon miệng. Ảnh: K.H.

Hình ảnh các du khách vừa đi vừa nhâm nhi những trái bắp luộc chín mềm hay ngồi bên vệ đường thưởng thức những chén chè bắp nóng hổi thơm ngon đã không còn xa lạ với người dân ở đây. Bình dị, dân dã là thế, nhưng hương vị thơm ngon từ bắp luôn níu chân du khách mỗi khi đến đây.

Thanh Ly