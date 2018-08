Hồi nhỏ, mấy anh em tôi và đám trẻ trong xóm nhỏ khu lao động quận 6 lại chộn rộn khi gần đến Tết Trung thu. Nhà tôi gốc Hoa, ba mẹ theo nghiệp truyền thống của dòng họ mở lò làm bánh pía và bánh Trung thu ngon có tiếng. Từ xưa, cụ tổ nhà tôi đã làm bánh Trung thu. Nghề này được lưu truyền cho con cháu mấy đời nay. Con cháu trong nhà dù đi xa lập nghiệp cũng làm nghề truyền thống.

Nghề làm bánh Trung thu thấm vào máu thịt tôi tự nhiên. Năm 12 tuổi, tôi được ba má truyền nghề. 8 anh chị em trong nhà đều được dạy làm bánh. Đến nay, 7 anh chị em tôi tiếp tục nghề truyền thống của gia đình.

Thời của tôi, bánh Trung thu làm thủ công là chính. Công đoạn đầu tiên tôi học là cách gói bánh. Tiếp theo, tôi học làm nhân bánh và sau cùng học cách nướng. Bánh Trung thu lúc trước thường đóng bằng khuôn gỗ nên người làm phải có tay nghề khéo để chải vỏ bánh mỏng, đều mà vẫn gói phần nhân bên trong chắc. Bánh gói xong được đem đi nướng. Công đoạn này cũng quan trọng vì ngọn lửa sẽ quyết định bánh thơm, ngon, vàng đều, không bốc mùi khét. Hồi mới vào nghề, tôi hồi hộp nhất khâu này.

Lò nướng bánh Trung thu của nhà tôi chỉ sử dụng than củi. Bề ngoài lò hình vuông, bên trong thiết kế phần để bánh theo hình cánh cung. Lớp than bụi được chất dưới đáy lò, hai bên hình cánh cung được xếp than cục để ngọn lửa lan tỏa “ôm” chiếc bánh chín đều. Nướng khoảng 25 phút, bánh được lấy ra, xịt rượu trắng cho nguội bớt rồi quét lòng đỏ trứng vịt để giúp bánh có màu vàng ươm thật đẹp. Sau đó, sản phẩm được đưa vào lò nướng tiếp 20 phút.

Hoàn tất mẻ, bánh được đóng gói bằng giấy đỏ, xếp 4 bánh lại thành một cây. Mẻ bánh nào xong đều được giao ngay cho chủ hàng đem bán nên không khí nhộn nhịp. Tôi vui nhất khi mang tặng bánh Trung thu cho bà con thân tộc, người quen, hàng xóm.

Sau này, kỹ thuật công nghệ phát triển, làm bánh Trung thu theo kiểu thủ công mất dần. Thay vào đó, máy móc đã hỗ trợ nhiều cho người thợ. Tôi may mắn có cơ hội đầu quân về Sweethome Bakery, một thương hiệu bánh cao cấp của Hỷ Lâm Môn.

Dù có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, tôi và những người thợ ở Sweethome Bakery vẫn giữ một số loại bánh Trung thu mang hương vị truyền thống. Ngoài ra, chúng tôi còn mày mò chế biến thêm một số hương vị mới phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Để làm ra những sản phẩm ưng ý, chúng tôi đã ròng rã chuẩn bị gần 2 tháng. Vẫn y nguyên cảm giác cũ như ngày xưa, tôi vẫn vui sướng khi nhìn khách hàng đến mua bánh do hãng làm. Tôi cảm thấy mình có ích khi đem đến cho khách hàng những chiếc bánh ngon ngọt.

Trần Ngọc Minh, 42 tuổi

(Chuyên viên phụ trách dòng sản phẩm bánh truyền thống - Sweethome Bakery)