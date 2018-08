Chị Trâm cho hay, cạnh cơ quan chỉ có hai quán cơm bình dân. Các món ăn ở đây đơn điệu và lặp lại theo ngày, nên nếu cứ mãi ăn liên tục trong một tuần thì rất ngán. Vì vậy, gần như ngày nào đến bữa ăn, chị và mọi người cũng trăn trở. "Cứ mỗi lần đến giờ nghỉ trưa, chị em trong phòng lại vò đầu suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, ở đâu? Vì hàng ngày, mọi người cứ mãi ăn những nơi gần cơ quan cũng ngán, mà đi xa thì lại ngại nắng, ngại mưa", chị Trâm - nhân viên một công ty truyền thông nói.

Theo chị Trâm, ăn gì cho gần và nhanh là phương án đầu tiên mà chị và mọi người nghĩ đến vì còn phải tranh thủ thời gian để nghỉ trưa. Chị cũng từng nghĩ sẽ nấu cơm mang theo, nhưng hàng ngày có quá nhiều việc đã chiếm lấy hết thời gian. Chị đành lơ đi và lại chọn cách cũ cho qua bữa.

Một phần cơm trưa văn phòng của Alogiaocom có giá cả phù hợp, tiện lợi và vệ sinh.

Vài đồng nghiệp của chị đưa ra ý kiến lên mạng tìm dịch vụ cơm văn phòng giao tận nơi để tiện đặt cơm mang đến vào mỗi trưa. Suy đi nghĩ lại, chị và mọi người cảm thấy không yên tâm vì những e ngại về việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong khi cánh phụ nữ trăn trở về chất lượng, vệ sinh khi đặt cơm... thì anh Ngọc Quang quyết định chọn cách gọi cơm hộp, vì theo anh đây là giải pháp để đỡ phải mất công đi ăn xa. Song chọn giải pháp gọi cơm hộp cũng lắm điều phải suy nghĩ, bởi có hôm anh phải ngồi chờ "dài cả cổ" mà vẫn chưa thấy nhân viên giao cơm đến, làm lỡ dở cả buổi trưa của anh và đồng nghiệp.

"Vừa ăn được vài miếng, chuẩn bị húp canh thì tôi phát hiện một con sâu trong cọng cải. Cơm đã mang đến trễ mà còn gặp phải tình trạng này, nên cứ mỗi khi nghĩ đến cơm hộp tôi chẳng muốn ăn nữa", anh nhớ lại.

Các khâu chọn nguyên liệu rất kỹ càng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cả anh Quang và chị Trâm đều cho rằng hiện nay rất ít nơi cung cấp cơm chuyên nghiệp và rất ít nơi đảm bảo vệ sinh, nên cần lắm sự tư vấn của mọi người về cách gọi cơm ở đâu, chất lượng thế nào, phục vụ ra sao... Mặt khác, nhiều người còn cho rằng, những món ăn bên ngoài có muôn vàn cái bẩn từ nguồn gốc thực phẩm như rau chưa chắc đã rửa đã sạch, thịt cá chắc gì đã tươi, đến quy trình chế biến không đảm bảo, hộp đựng cơm mất vệ sinh...

Theo anh Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Ẩm thực xanh, đơn vị chủ quản website www.alogiaocom.com, công ty tại TP HCM chuyên giao cơm văn phòng cho rằng, hiện nay quan tâm hàng đầu của giới công sở đối với cơm văn phòng chính là vấn đề an toàn vệ sinh và chất lượng món ăn.

Dịch vụ sử dụng hộp cơm của Lock&Lock giúp tiện nghi và an toàn.

Nhằm đảm bảo yêu cầu này của khách hàng, anh Trung cho biết công ty phải chọn các nhà cung cấp nguyên vật liệu uy tín như Metro, Vissan… và đầu tư hệ thống bếp chuyên nghiệp từ khâu sơ chế đến khâu đóng gói thành phẩm theo đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm do Cục vệ sinh an toàn thực phẩm quy định. Vì vậy ngay cả hộp cơm cũng phải sử dụng hộp Lock&Lock để đảm bảo vệ sinh.

Ngoài ra, để đảm bảo không sử dụng lại thức ăn dư thừa, Alogiaocom thay đổi món ăn hàng ngày, giúp làm mới khẩu vị người ăn. "Chúng tôi đã ký hợp đồng với Công ty Bảo hiểm Bảo Minh để bảo hiểm cho khách trong trường hợp sản phẩm của Alogiaocom không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm", anh Trung chia sẻ.

