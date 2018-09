Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Hội đồng Khoai tây Mỹ, trung bình mỗi củ khoai tây nguyên vỏ cung cấp đến 45% lượng vitamin C khuyến nghị mỗi ngày và hàm lượng kali dồi dào hơn 2 quả chuối. Ngoài ra, khoai tây cũng chứa nhiều vitamin B6 tốt cho cơ thể.

Khoai tây Mỹ có hàm lượng dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin và khoáng chất.

Nghiên cứu công bố tháng 10/2014 trên Tạp chí Đại học Dinh dưỡng Mỹ (Journal of American College of Nutrition), cho thấy ăn khoai tây còn giúp bạn giảm cân. Lượng chất xơ sẵn có trong mỗi củ khoai tây khiến bạn có cảm giác no nhanh hơn chỉ với 110 calories năng lượng. Nếu chế biến bằng phương pháp phù hợp, khoai tây sẽ giúp bạn kiểm soát tốt cân nặng cơ thể.

Món canh khoai tây Mỹ nấu tôm thịt thơm ngon và bắt mắt với nhiều màu sắc.

Tại các siêu thị lớn của Việt Nam như Big C, Metro, Coopmart, Lotte, Fivimart…, bà nội trợ dễ dàng tìm thấy 4 loại khoai tây Mỹ là khoai nâu, tím, đỏ và vàng. Với 20 phút chuẩn bị và 30 phút nấu, chị em có thể chế biến món canh khoai tây Mỹ nấu tôm thịt thơm ngon và đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả gia đình.

Chuẩn bị nguyên liệu (phần ăn cho 4 người):

- Khoai tây nâu 180gram (1 củ), khoai tây vàng 170gram (1 củ), khoai tây tím 180gram (3 củ), khoai tây đỏ 150gram (1 củ), cà rốt 100gram (1 củ).

- Thịt heo 100gram, tôm sú 100gram.

- Các loại rau xanh gồm mùi tàu 2 nhánh, rau ngổ 3 nhánh.

- Gia vị hạt nêm 15gram, tiêu xay lượng vừa ăn, hành tím 4gram (1 tép), nước lạnh 1.000gram (4 chén).

Cách chế biến:

- Khoai tây và cà rốt rửa sạch, sau đó cắt thành các viên hình vuông vừa ăn.

- Ngâm khoai tây vào nước lạnh sau khi cắt nhỏ, để khoai không bị thâm.

- Làm sạch tôm và thịt heo, sau đó trộn đều và ướp với hành tím, tiêu xay.

- Cho nước sôi vào hỗn hợp vừa ướp, sau đó thêm khoai tây, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong khoảng 25 phút.

- Nêm hạt nêm, nước mắm và tiêu xay cho vừa ăn.

- Rắc mùi tàu, rau ngổ lên trang trí và thưởng thức khi còn nóng.

Canh khoai tây Mỹ nấu tôm thịt là món ăn hấp dẫn, kết hợp hài hoà màu sắc và hương vị của các nguyên liệu chế biến. Món ăn ngon đúng điệu khi người thưởng thức cảm thấy lạ miệng với vị ngọt của tôm, độ mềm của thịt hoà quyện với vị béo thơm của khoai tây Mỹ.

An San