Brendon Partridge, đầu bếp đến từ New Zealand cho biết, đất nước này có nền ẩm thực khá phong phú với cách chế biến đơn giản nhưng hấp dẫn. Theo thời gian, trong quá trình giao lưu văn hóa, các món ăn bản địa cũng được pha trộn theo nhiều kiểu chế biến và hương vị khác nhau của nhiều nước.

Đầu bếp Brendon Partridge trình bày cách chế biến các món ăn truyền thống của New Zealand trong một sự kiện kết nối ẩm thực tại TP HCM. Ảnh: Thi Trân.

Thịt nướng là một trong những món truyền thống được ưa thích bởi ngon, bổ lại chế biến đơn giản. Chỉ cần cắt miếng thịt cừu non, thịt heo hoặc thịt bò nướng trong lò cho chín tới, sau đó dùng với rau, có thể thêm nước sốt.

Đầu bếp Brendon giới thiệu một số món ăn truyền thống nổi tiếng của New Zealand như:

- Thịt cừu gồm thịt mông cừu nấu ragu với nấm, ăn kèm với rau húng tây; cừu nướng với mật ong, lá bạc hà...

- Palova: Một loại bánh xốp nướng với lòng trắng trứng và đường, phủ kem và trái cây phía trên.

- Món cuốn Salmon gồm atisô nướng, rau bina, mứt chanh, khoai tây luộc và dầu truyp.

- Bánh kem mút chocolate với kem, bột chocolate và nước xốt caramen hương cam.

- Trai vỏ xanh là loại trai có vỏ màu xanh chứ không phải chỉ một màu đen thông thường như thường thấy ở vùng khác trên thế giới.

- Tuatua: Loại trai này thường được chế biến với mỡ cá voi.

Thịt cừu 3 món đặc sản của New Zealand. Ảnh: Thi Trân.

Với lợi thế địa lý gần 100.000 km bờ biển khá biệt lập với phần còn lại của thế giới, New Zealand là nơi lý tưởng để trồng những thực phẩm hữu cơ sạch hoàn toàn tự nhiên. Người dân New Zealand luôn tự hào khi nói về đất nước mình với một nền văn hóa ẩm thực xanh, sạch, an toàn đối với sức khỏe con người. Đây là vùng đất trù phú với cây cho trái theo mùa và những đàn súc vật được chăn thả tự do trên thảo nguyên màu mỡ.

New Zealand có nhiều loại trái cây đặc sản như táo, lê, mận, đào, mơ, nho… Đặc biệt, kiwi được biết đến là một loại trái cây thơm ngon và bổ dưỡng của "miền đất mây trắng" được ưa chuộng rộng rãi và xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Kiwi và nho còn được dùng để sản xuất các loại rượu vang hảo hạng.

Trai vỏ xanh được chế biến thành nhiều món khác nhau. Ảnh: Thi Trân.

Trong sự kiện "Kết nối ẩm thực New Zealand" tổ chức tại TP HCM vài ngày trước, Tony Martin - Tham tán thương mại New Zealand tại Việt Nam - cho biết lượng trái cây tươi và thịt xuất khẩu từ nước này sang Việt Nam tăng khá mạnh vào năm 2013; trong đó trái cây tăng 48%, thịt tăng 23%.

Thi Trân

Video: Hồng Phúc