Đến đây, thực khách có thể thấy một không gian sang trọng và cá tính ở hệ thống My Way Seafood, nét hiện đại và năng động ở chuỗi My Way Café và Lounge và sự tinh tế quý phái ở My Way Steakhouse.

Với những sản phẩm ẩm thực hàng đầu cùng với bộ sưu tập bia đa dạng, chuỗi nhà hàng My Way đã khẳng định là thương hiệu nhà hàng đẳng cấp.

Ngoài dịch vụ ẩm thực cao cấp, My Way là đơn vị thực hiện các buổi tiệc dành cho các cơ quan, đoàn thể và cá nhân. Với hệ thống nhà hàng khắp Hà Nội, cùng với những phòng tiệc có sức chứa lớn, trang thiết bị hiện đại, chuỗi nhà hàng này là địa điểm lý tưởng để khách hàng tổ chức tiệc công ty, gặp mặt đối tác, tiệc khách hàng và gia đình.

Bộ sưu tập rượu vang dưới hầm rượu sang trọng.

Với hệ thống máy móc lưu động và nhân lực dồi dào, chuỗi nhà hàng này tổ chức tiệc lưu động tại địa điểm quý khách lựa chọn với dịch vụ trọn gói như: dịch vụ ăn uống có nhân viên phục vụ cùng với đó là hoạt động tổ chức sự kiện có đầy đủ âm thanh, ánh sáng ca sĩ, ban nhạc, MC, người mẫu theo yêu cầu.

Tiệc lưu động: Tiệc buffet Quốc khánh của Chính phủ tiếp đãi các đại sứ tại Hà Nội.

Tiệc lưu động: Trưng bày món ăn tại Metro Thăng Long.

Tiệc ngoài trời tại Bảo tàng Dân tộc học.

Dịch vụ ca nhạc, MC, tổ chức theo yêu cầu.

Khách hàng liên hệ để đặt tiệc tại chuỗi nhà hàng My Way hoặc tiệc lưu động, xin liên hệ:

Hotline: 0909 37 1080

Emai: https://vnexpress.net//info@myway.com.vn

Website: http://www.myway.com.vn/

Hệ thống My Way Seafood

-17T3 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội

Phone: 62811314 - Fax: 62510317

- Tầng 2, 60 Lý Thái Tổ, Hà Nội

Phone: 39365917 - Fax: 39365918

- 24 Nuyễn Gia Thiều, Hà Nội

Phone: 39411481 - Fax: 39411482

Hệ thống My Way Café & Lounge

- 24T2 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội

Phone: 6251 2226 - Fax: 6251 2775

- 83 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Phone: 39460110 - Fax: 39460111

Hệ thống My Way Steakhouse:

- Tầng 3, 60 Lý Thái Tổ, Hà Nội

Phone: 39365917 - Fax: 39365918.

(Nguồn: Công ty CP Thực Phẩm & Dịch vụ Phú Gia)