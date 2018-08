Đến My Way, bạn sẽ bất ngờ khi nhận ngay được lì xì may mắn hoặc một quà tặng là những chai bia nhập khẩu nổi tiếng thế giới. Tại tầng 4 My Way 60 Lý Thái Tổ, bạn còn có cơ hội được ngắm pháo hoa từ trung tâm thành phố.

Để những ngày tất niên thêm ý nghĩa, và đặc biệt hơn là ngày Valentine lãng mạn, đầu bếp của hệ thống nhà hàng My Way đã đưa ra những thực đơn đặc biệt.

Ngắm pháo hoa từ nhà hàng My Way.

Perfect Year Menu, 22 USD++ mỗi người

Khai vị: Súp kem rau (Vegetable cream soup) hoặc Salát Hy Lạp (Greek Salad)

Món chính: Cá hồi nướng sốt bơ Pháp (Grilled Salmon with French butter sauce) hoặc Sườn bò Mỹ nướng sốt húng tây (Grilled American beef’s rib with basil sauce)

Món tráng miệng: Bánh caramel với sốt cam tươi (caramel cake with orange sauce)

Good Year Menu, 20 USD++ mỗi người

Súp hải sản trúc xinh (Seafood and bamboo soup)

Salat mầm cải bắp bò muối (Cabbage’s sprout with saletd beef grated salad)

Khoai môn Lệ Phố nhân tôm thịt (Le pho deep fried Taro)

Tôm sú rang muối xả (Pan fried prawn with Citronella and salt)

Hào đá nướng trứng bơ tỏi (Grilled Oyters with eggs and butter garlic)

Hải sâm om sốt cay (Stewed sea cucumber with spicy sauce)

Cá song nướng giấy bạc (Baked whole garrupa in foil)

Rau cải chíp sốt nấm Đông Cô (Green cabbage with Shiitake mushroom sauce)

Canh chua hải sản (Miced seafood sour broth)

Cơm tám (Steamd rice)

Chè đậu ngự sữa tươi (Bean sweeten soup with fresh milk)

Để biết thêm chi tiết bạn chỉ cần nhấc máy và gọi theo hotline cho phòng Sale & Marketing 0435746672, số máy lẻ 119, hoặc đến trực tiếp để thực nghiệm tại các địa chỉ của hệ thống nhà hàng My Way.

My Way Executive Club

- Tầng 3, 60 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: 04.39365917, Fax: 04.39365918

My Way Café&Lounge - Beer collection

- 24T2 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 04.62512226, Fax: 04.62512775

- 83 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hanoi - Điện thoại: 04.39460110, Fax: 04.39460111

My Way Seafood – Beer collection

- 17T3 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 04.62811314, Fax: 04.62510317

- 24 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội - Điện thoại: 04.39411481, Fax: 04.39411482

- Tầng 2 số 60 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại 04.39365917, Fax: 0439365918

Email: info@myway.com.vn; Website: http://www.myway.com.vn/

(Nguồn: My Way)