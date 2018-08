Nhà hàng không chỉ chăm chút, sáng tạo các món ăn, mà còn liên tục thiết kế nhiều chương trình ưu đãi để tri ân và tạo những giây phút thư giãn, hài lòng cho thực khách.

Chương trình "Mỗi ngày một người chiến thắng" sẽ diễn ra từ ngày 15/9 đến hết 15/10, trên toàn hệ thống nhà hàng Hoàng Yến. Đây là một trong nhiều chương trình chăm sóc khách hàng của hệ thống nhà hàng Hoàng Yến nhằm tri ân khách hàng, do hệ thống nhà hàng Hoàng Yến (Hoàng Yến Group) kết hợp cùng The Cliff Resort and Residences 4 sao tại Mũi Né, Phan Thiết tổ chức.

Chỉ cần đăng ký thông tin cá nhân tại các nhà hàng thuộc hệ thống nhà hàng Hoàng Yến, khách hàng sẽ có mỗi ngày một cơ hội trúng một chuyến du lịch hai ngày một đêm đến The Cliff Resort and Residences 4 sao và phiếu quà tặng massage toàn thân tại Zest Spa cho hai người.

Mỗi ngày, tại mỗi chi nhánh, ban tổ chức sẽ bốc thăm chọn ra một khách hàng may mắn trúng thưởng và tổng cộng sẽ 6 khách hàng trúng thưởng mỗi ngày. Kết quả sẽ được thông báo đến khách hàng may mắn, công bố và cập nhật liên tục tại trang web của hệ thống nhà hàng. Khách hàng tham gia trúng thưởng tại các chi nhánh sau:

Hoàng Yến Vietnamese Cuisine:

- Số 7-9 Ngô Đức Kế, quận 1, TP HCM. Tel: (84-8) 3823 1101

- 148 Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM. Tel: (84-8) 3823 4564

- 103 Tôn Dật Tiên, quận 7, TP HCM. Tel: (84-8) 2210 2304

Website: www.hoangyencuisine.com

Hoàng Yến Buffet:

- Lầu 5, Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM. Tel: (84-8) 2210 2309

- Lầu 1, Melinh Point, số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, TP HCM. Tel: (84-8) 2210 2311

Website: www.hoangyenbuffet.com

Stix - Dine Wine Coffee:

15 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM (góc Nguyễn Đình Chiểu). Tel: (08) 2224 1781 - (08) 2224 1782

Website: www.stix.vn

(Nguồn: Nhà hàng Hoàng Yến)

SG004019