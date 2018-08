Bí kíp chăm sóc da mụn và da nhờn / Làm trắng da hiệu quả bằng sữa đậu nành

Dưỡng ẩm cho da khô

Dầu ô liu giúp dưỡng ẩm cho da khô rất hiệu quả.

Đối với những người có làn da khô, việc dưỡng ẩm cho da để giúp da luôn mềm mại và mịn màng là điều gần như bắt buộc nếu bạn không muốn da mình trở nên sần sùi và khô ráp.

Ngoài việc sử dụng kem dưỡng da, bạn cũng nên bôi dầu ôliu để tăng cường dưỡng ẩm cho da của mình. Dầu ôliu giúp da giữ lại các chất dưỡng ẩm trên da, giúp da căng mịn đầy sức sống.

Cách làm: Chỉ cần bôi dầu ôliu lên mặt, nhẹ nhàng massage, để trong 15 phút. Sau đó rửa đi, bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt ngay lập tức.

Mặt nạ dưỡng ẩm cho da nhờn

Cách làm: Dùng 3 - 4 quả nho, ép lấy nước rồi trộn chung với một thìa cafe nước cốt chanh và 1/2 lòng trắng trứng. Dùng hỗn hợp này đắp lên da khoảng 20 phút. Sau đó rửa sạch lại bằng nước mát để kết thúc quá trình. Đối với loại mặt nạ này, bạn cũng nên sử dụng chăm chỉ 2 lần/tuần.

Mặt nạ dưỡng ẩm cho da nhạy cảm





Da nhạy cảm rất dễ bị kích ứng, do đó cần có sự chăm sóc đặc biệt. Muốn dưỡng ẩm cho da nhạy cảm, bạn hãy chọn mặt nạ tự nhiên từ trái bơ, vì bơ là một nguồn chứa vitamin phong phú. Ngay cả khi da bạn bị cháy nắng hoặc hư tổn, đắp mặt nạ bơ sẽ cải thiện và giúp làm lành các thương tổn, mang lại vẻ đẹp rạng ngời cho làn da của bạn.

Cách làm: Quả bơ gọt vỏ và nghiền nhỏ. Sau đó bỏ chúng vào trong chén, dùng thìa nghiền nát. Thêm vào đó 2 thìa mật ong để có được một hỗn hợp dính hơi đặc. Sau đó đắp lên mặt như các loại mặt nạ khác.

Da hỗn hợp

Bình Lân Mạc Tử là một nữ nhà văn nổi tiếng người Nhật Bản. Khi bà 80 tuổi da mặt vẫn còn mịn màng nõn nà. Bĩ quyết của bà là hàng ngày vào buổi sáng bà dùng khăn bông, chấm nước mướp bôi lên mặt.

Trái mướp có chứa nhiều B1, B2,C, prôtein, chất xơ, sắt, kali, lân, có khả năng chống viêm, chống các nếp nhăn và làm đẹp da vô cùng hay. Do đó, bạn có thể lấy trái mướp non, lá hoặc dây mướp thật non ép lấy nước để làm mặt nạ dưỡng ẩm cho da.



Cách làm: Chỉ cần bôi 1 muỗng canh nước ép từ quả mướp non (hoặc lá, hoặc dây mướp non giã nát, ép lấy nước) mỗi ngày, da bạn sẽ được dưỡng ẩm hoàn hảo.

Da thường



Chuối giúp da căng mịn hơn.

Chuối chín là một loại hoa quả kỳ diệu bởi nếu bạn chăm sóc da bằng chuối liên tục sẽ có tác dụng giống như khi bạn dùng botox. Bạn có thể sử dụng chuối theo nhiều phương pháp để chăm sóc da nhưng cách hiệu quả nhất là xay nhuyễn một nửa quả chuối chín thành hỗn hợp mịn rồi đắp mặt nạ trong 20 phút. Sau đó, rửa sạch mặt bằng nước ấm và dùng khăn bông mềm thấm khô.

Trong chuối chín chứa dưỡng chất khiến da mặt nở ra và làm sạch da mặt. Ngoài ra, khi đắp chuối nghiền và rửa sạch, lỗ chân lông se khít lại và làn da trở nên mịn màng hơn.

Theo Webphunu