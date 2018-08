Khoai tây nướng phô mai lạ miệng

- Khoai tây nướng chín nguyên vỏ, chọn củ to đều.

- Xúc bớt phần ruột khoai tây ra một tô. Cho bơ tan chảy vào, trộn đều với sữa chua, kem, muối, tiêu, hẹ tây, bột tỏi, bột hành, thì là khô, ớt bột paprika, súp lơ, phô mai cheddar trộn đều.

- Cho hỗn hợp vào vỏ khoai tây, phủ thêm ít phô mai lên trên, nướng cho đến lúc phô mai tan chảy.

Bảo Nhiên (Theo In the know)