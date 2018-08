Món ăn đường phố Sài Gòn ngon top 10 thế giới / 5 nhà hàng Việt vào top 101 điểm ăn ngon châu Á

Cách tốt và “ngon lành” nhất để nhanh chóng hiểu về ẩm thực của một điểm đến, một thành phố chính là đắm mình vào các món ăn vỉa hè, món ăn đường phố.

Món ăn vỉa hè ở Hà Nội, Việt Nam

Thường các tour du lịch ẩm thực sẽ bắt đầu từ chợ Châu Long, Hà Nội. Đây là địa điểm nằm trong “mê cung” phố cổ trước khi tới các địa điểm thưởng thức những món ăn nổi tiếng như phở bò, bánh xèo và bánh cuốn. Tour ẩm thực này thường kết thúc ở quán Duy Trí với món sữa chua cà phê nổi tiếng thơm ngon, mát lành giải nhiệt ngày hè.

Phở là món ăn Việt được du khách ưa thích. Ảnh: Khánh Hòa.

Bia truyền thống ở Gastown, Vancouver

Đến với khu quận cổ kính Gastown của Vancouver, bạn không nên bỏ qua món đồ uống ngon lành, mát mẻ nổi tiếng của nơi đây. Bạn có thể tiến hành chuyến du hành đường bộ này với điểm dừng tại 3 quán bia truyền thống khác nhau ở Grastown, mỗi quán sẽ cho bạn thưởng thức những mẫu đồ uống khác nhau rất đa dạng và đặc trưng. Hãy sẵn sàng say sưa với những vại bia đặc trưng, sáng tạo khi gia giảm những thành phần “lạ lùng” như rễ cam thảo. Bên cạnh đó là các món ăn vặt phù hợp với từng loại bia khác nhau.

Khám phá chợ ở hai lục địa, Istanbul

Đến với Istanbul, bạn sẽ mất một buổi sáng để tham quan khu chợ ẩm thực nằm vắt ngang qua cả châu Âu và châu Á. Khu chợ Spice Bazaar ở phía châu Âu của Istanbul là sự pha trộn của các loại hương liệu, trong khi chỉ cách đó một đoạn, khu chợ Kadiköy nằm ở bên bờ châu Á lại là trung tâm của các loại đồ hải sản, phô mai và các loại bánh kẹo ngọt Thổ Nhĩ Kỳ. Lời khuyên là bạn chỉ nên ăn vừa phải những món đồ ăn vặt này thôi vì chuyến tour tiếp tục ăn trưa tại nhà hàng Çiya Sofrasi nổi tiếng.

Khu chợ Spice Bazaar, Thổ Nhĩ Kì có bán đầy đủ các loại hương liệu. Ảnh: Minube.

Ẩm thực đường phố Pháp, Nice

Món ăn vỉa hè thường được mặc định là của châu Á, châu Phi hoặc châu Mỹ La-tinh nhưng thực tế thành phố Địa Trung Hải của nước Pháp - Nice cũng rất nổi tiếng về ẩm thực đường phố. Lịch sử mê cung của thành phố được hé lộ dần dần thông qua những món ăn địa phương tinh tế như pissaladière (bánh tart caramel với hành), socca (bánh pancake đậu xanh), and tourtes de blettes (bánh tart ngọt từ củ cải và hạt thông). Những cửa hàng bán phô mai và bơ thủ công cũng là điểm dừng chân thú vị cho du khách.

Bờ biển Bắc - di sản Italia, San Francisco

Chuyến tour đi bộ khám phá gốc gác Italia của vùng bờ biển Bắc sẽ bắt đầu bằng việc thưởng thức tách cà phê espresso tại quán Caffe Roma, nhấm nháp chiếc bánh ciabatta còn ấm nóng tại nhà hàng The Italian French Baking Company và ăn bánh sandwich focaccia tại quán Mario’s Bohemian Cigar Store Café. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó, bạn còn phải thưởng thức món chocolate và kẹo mềm tại XOX Truffles; thưởng thức món khai vị, pizza, pasta và tráng miệng cũng ngon lành không kém tại quán Caffe Macaroni. Như vậy thì bạn chẳng cần phải chuẩn bị kế hoạch ăn tối gì nữa vì thế đã đủ no nê quá rồi.

Thức ăn rong, Georgetown, Penang

Kết hợp ảnh hưởng của Ấn Độ, Malaysia và Trung Quốc, ẩm thực đường phố của châu Á tràn ngập trên những đường phố và địa danh du lịch nổi tiếng ở Georgetown, Malaysia. Đã đến vùng này, bạn không thể không thử nghiệm những món ăn từ các gánh hàng rong và kopitiam (quán cà phê) với các món ăn đặc sản như mì char kway teow và súp chua Asam laksa (một loại canh cá nấu me).

Khám phá Brick Lane, London

Brick Lane nổi tiếng về những nhà hàng cà ri thuộc sở hữu của các ông chủ người Bangladesh. Tuy nhiên điểm thu hút khác về ẩm thực nằm ở phía đông London. Trà Trung Quốc nhiều hương vị, món bánh vòng Do Thái hay các món cánh gà rán cay, sường nướng già từ các khu chợ cóc... Tất cả làm nên chuyến du lịch ẩm thực đầy ngon lành và no nê. Sau đó, bạn có thể thưởng thức món bia truyền thống, món thịt lợn ngon nhất London ăn cùng sốt táo nóng.

Khu chợ Brick Lane -London luôn thu hút đông du khách. Ảnh: Ldwtravel.

Hành trình ẩm thực ở Hobart, Tasmania

Với trọng tâm tập trung vào việc sản xuất ở địa phương và sản xuất bền vững, thủ đô Hobart của Tasmania là điểm đến hoàn hảo cho chuyến du lịch ẩm thực của khách thập phương. Bạn có thể dừng chân tại các quán như Ethos eat drink và Garagistes. Bạn cũng nên ghé nhà hàng Yellow Bernard, đây là quán cà phê hiện đại nhất ở Hobart, hoặc gọi món phô mai thủ công của đảo Bruny trong quán A Common Ground ở khu di sản Salamanca.

Đồ ăn đường phố ở Mexico, thành phố Mexico

Ẩm thực Mexico đang là “mốt” từ Melbourne cho tới Manchester. Nếu đã một lần tới thành phố Mexico, bạn phải nếm qua những đồ ăn đặc sản ở đây. Để thưởng thức hết, hãy ghé đến những sạp hàng rong đông khách bán bánh tacos, quesadillas và nước ép trái cây tươi. Ngoài ra, bạn còn có thể biết thêm rất nhiều thông tin chia sẻ từ chính những người bán hàng địa phương và biết đâu đấy sau chuyến khám phá ẩm thực này, bạn sẽ phân biệt dễ dàng món tamale (món ăn làm từ ngũ cốc, thịt băm, ớt dầu hấp) với tlacoyos (món ăn làm từ đậu chiên, phô mai và đỗ fava)

Cà phê, phô mai và bia, Wellington

Người dân ở thủ đô New Zealand rất coi trọng thức ăn và cà phê của mình. Thành phố Wellington nổi tiếng là có nhiều quán cà phê và nhà hàng hơn cả New York. Một chuyến bộ hành nhâm nhi ẩm thực ở thành phố cảng này nên bao gồm điểm dừng tại quán Mojo Coffee, thưởng thức ly cà phê. Quán ăn gạo cội hơn một trăm tuổi Moore Wilson’s, nơi luôn đông kín thực khách và thơm ngào ngạt những món ăn đặc sản như cá hồi. Các du khách là fan hâm mộ của món bia cũng sẽ được dịp thỏa thích say sưa vì Wellington chính là trung tâm sản xuất bia truyền thống thịnh vượng nhất ở New Zealand.

