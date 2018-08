Hẹ thuộc họ hành tỏi, là loại rau được trồng phổ biến trên khắp đất nước. Đây là cây đa dụng có giá trị về y học (lá, thân, củ, hạt) cũng như giá trị về dinh dưỡng. Theo Đông y, hẹ có vị cay ngọt, tính ấm vào kinh can, thận, có tác dụng bồi bổ khí huyết, điều hòa tạng phủ… Theo Tây y, hẹ có nhiều protein, caroten, vitamin, tính kháng sinh cao, giúp cơ thể phòng chống viêm nhiễm đường hô hấp, kiết lỵ, hen suyễn…

Những bó bông hẹ tươi non với búp hoa màu trắng thật hấp dẫn.

Riêng đối với các bà nội trợ miền Tây, hẹ là loại rau quen thuộc không thể thiếu trong việc chế biến các món ăn. Đĩa gỏi cuốn, tô bún xào, hủ tiếu… mà thiếu hẹ sẽ kém đi phần hấp dẫn. Ngoài lá hẹ, bông hẹ cũng được chế biến nhiều món ngon khác như: canh bông hẹ đậu hũ non, bông hẹ xào thịt bò…

Chế biến món canh bông hẹ đậu hũ cần chuẩn bị các nguyên liệu: bông hẹ (200 gam), đậu hũ non (2 miếng), thịt nạc (50 g), tôm khô (1 nhúm). Trước hết, hẹ mua lựa bông non, ngắt từng đoạn ngắn lấy phần mềm rửa sạch, để ráo. Thịt nạc rửa sạch bằm nhuyễn. Tôm khô rửa sơ với nước lạnh, để ráo (bí quyết để nước dùng thật ngọt phải giã nát tôm khô ra). Đậu hũ non rửa sạch cắt miếng.

Canh bông hẹ đậu hũ non, tôm thịt.

Đổ nước lạnh vào khoảng 1/3 nồi cùng một ít muối bắc lên bếp nấu sôi rồi cho đậu hũ, tôm khô vào trước, kế đến cho thịt bằm vào, chờ thịt chín. Nêm nếm gia vị gồm muối, đường, bột ngọt, bột nêm cho vừa ăn. Cuối cùng, cho bông hẹ vào, chờ sôi, bắc xuống ngay, không để lâu, bông hẹ mềm mất ngon. Món này ăn với cơm nóng cùng với món mặn như cá ba sa kho tộ rất tuyệt.

Riêng món bông hẹ xào thịt bò là món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng cường sinh lực mà các đấng mày râu rất ưa thích. Chỉ cần mua thịt bò (khoảng 300 g), lựa thịt mềm, ít gân rửa sạch. Dùng dao thái từng miếng mỏng, ướp gia vị cho vừa ăn. Bông hẹ (khoảng 400 g), ngắt từng đoạn ngắn vừa đũa gắp, rửa sạch để ráo.

Bắc chảo lên bếp, phi dầu thơm cho thịt bò vào xào vừa chín tới, múc ra đĩa. Kế đến cho hẹ vào chảo xào, nêm bột nêm vừa ăn. Khi hẹ vừa chín cho thịt bò vào. Tắt bếp, trộn đều hỗn hợp trên, bắc xuống, múc ra đĩa và rắc lên một ít tiêu xay. Nhớ chuẩn bị chén nước tương trong đó có vài trái ớt hiểm chín là xong. Món này có thể lai rai với bia.

Bông hẹ xào thịt bò.

Trong những ngày nghỉ cuối tuần, bạn thử thay đổi khẩu vị với các món ăn chế biến từ bông hẹ xem sao. Chắc hẳn bạn cùng gia đình sẽ thích thú với món ăn này, một món ăn vị thuốc đã có từ lâu đời.

