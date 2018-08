Trước đây, khi muốn thưởng thức được những hương vị kem thơm ngon, bạn phải đến những hệ thống nhà hàng sang trọng hay những khách sạn 5 sao. Từ tháng 3 năm nay, tại hệ thống siêu thị Big C, 12 mùi vị thơm ngon của kem Bellany sẽ mang đến nhiều thú vị cho những người yêu kem.

Giờ đây, bạn có thể thưởng thức từng muỗng kem Bellany dẻo mịn, ngọt thơm, được sáng tạo bởi những chuyên gia bậc thầy và tinh túy của những loại trái cây tự nhiên tươi ngon. Quy trình sản xuất kem Bellany cũng khắt khe và nghiêm ngặt, như việc tạo tác những chiếc "siêu xe" đẳng cấp, nhằm bảo đảm một tiêu chuẩn chất lượng và làm hài lòng nhiều thực khách. Thương hiệu này luôn trung thành với phương châm chỉ sử dụng những nguyên liệu tốt cho sức khỏe và đặt chất lượng làm tiêu chí hàng đầu, nhằm mang đến cho bạn nhiều cảm giác thú vị khi thưởng thức kem.

Bellany đã chọn hệ thống siêu thị Big C làm nhà phân phối cho thương hiệu kem của mình. Hiện nay, Big C đang sở hữu 6 siêu thị tại Tp HCM và thêm 3 siêu thị nữa tại các tỉnh lân cận. Siêu thị Big C thứ 3 tại tỉnh sẽ phân phối các sản phẩm của Bellany là Big C Dĩ An, Bình Dương. Để chào mừng sự ra mắt này, Bellany sẽ tổ chức một loạt sự kiện sôi động và hấp dẫn, tại tất cả các siêu thị Big C. Đây là dịp để cho mọi khách hàng có thể tự mình trải nghiệm sự tinh tế ẩn trong từng muỗng kem. Bạn sẽ có cơ hội cảm nhận sự kỳ diệu trong 12 mùi vị nổi tiếng của kem Bellany, bao gồm lá dứa, sôcôchip, vani-gừng, mè trắng, trà xanh, cà phê chocolate, bạc hà chocolate, chanh dây, caramen mặn, sầu riêng và coco bella (kem dừa với miếng dừa non).

Ngoài ra, Bellany áp dụng dịch vụ giao hàng tận nơi cho những đối tác kinh doanh hoặc các khách hàng may mắn, tại khu vực TP HCM và Hà Nội. Chỉ cần đặt hàng trên website của thương hiệu, bạn có thể thưởng thức ngay 47 hương vị kem hấp dẫn tại bất kỳ nơi đâu. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website www.bellany.vn.

(Nguồn: Bellany Việt Nam)