Nhà hàng có phong cách thiết kế tinh tế và độc đáo với màu xanh tươi mát quen thuộc đặc trưng của Wrap & Roll. Không gian nhà hàng sống động với những đường viền gỗ lạ mắt, những dãy bàn dài sắc màu thanh nhã cùng sự chuyên nghiệp, thân thiện của đội ngũ phục vụ. Thực đơn của Wrap & Roll tuy chỉ đơn thuần là các món gói và cuốn Việt nhưng đa đạng cùng hương vị đặc trưng từng vùng miền, phục vụ được nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

Wrap & Roll được biết đến là chuỗi nhà hàng phục vụ các món gói và cuốn (it’s only Wrap & roll but I like) cuốn hút thực khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống và phong cách thưởng thức hiện đại. Sau hơn 3 năm hoạt động, nhà hàng đã phát triển thành chuỗi với 9 địa điểm nằm ở những vị trí đẹp ở TP HCM.

Nhân dịp khai trương chi nhánh nhà hàng thứ 9 của Wrap & Roll, khách hàng được giảm 20% trên hóa đơn từ 19 đến 30/11.

