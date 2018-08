Không phải là sơn hào hải vị, nhưng sự khéo léo trong việc chế biến đã làm cho nghêu trở thành món ăn được nhiều người ưa thích. Nói đến nghêu, người ta không thể quên được cái cay nồng của món nghêu hấp sả, vị chua thanh trong bát bún nghêu hay bát cháo ngọt đặc trưng thơm ngon....

Nghêu nướng muối ớt xanh là cách biến tấu mới đem lại sự lạ miệng đầy thú vị dành cho bạn. Ảnh: T.L.

Món nghêu nướng muối ớt xanh là cách biến tấu hoàn toàn mới. Trong những ngày nghỉ lễ như hiện nay, nếu bạn có dịp đi về các tỉnh ven biển miền Trung sẽ được thưởng thức món ăn ngon miệng này.

Để làm món ăn này, điều kiện quan trọng nhất là nghêu phải to và còn sống. Ngâm nghêu với nước giấm hoặc nước vo gạo để nghêu nhả hết bùn đất, sau đó rửa sạch lại và để ráo nước. Ngon nhất là phải nướng trên bếp than hồng, đặt vỉ nướng lên bếp than, xếp từng con nghêu lên và nướng chín.

Khi nghêu bắt đầu há miệng, nhanh cho tách đôi nghêu ra, cho lên thịt nghêu ít muối ớt xanh rồi tiếp tục nướng chín. Lưu ý không nên nướng chín quá để thịt không bị săn lại mất ngon. Nướng đến khi thấy nước trong thịt nghêu tiết ra cùng hương thơm cay nồng của món ăn tỏa ra quyến rũ là đã có thể bắt đầu thưởng thức. Thịt nghêu chín mềm thấm đẫm muối ớt xanh thật đậm đà, bên cạnh đó nước nghêu tiết ra có vị ngọt đặc trưng làm cho bạn thật sự ngon miệng.

Thanh Ly