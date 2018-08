Độc đáo món còi biên mai nướng / Thơm nức sò quéo nướng mỡ hành

Nghỉ lễ hay cuối tuần, bạn bè hay gia đình thường tổ chức những bữa tiệc nướng BBQ ngoài trời hay các buổi dã ngoại. Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn có thực hiện món nướng ngon và hấp dẫn hơn.

BBQ có thể nướng trực tiếp trên vỉ điện hoặc than đều ngon miệng. Ảnh: Khánh Hòa.

Nướng BBQ là gì?

Tên đầy đủ của món nướng này là Barbecue. Đây là một hình thức nướng ngoài trời, nguyên liệu thường là thịt bò, cừu, lợn... hay rau củ được tẩm ướp gia vị cho lên vỉ nướng trên than hồng hoặc đưa vào lò nướng.

Cách nướng

- Để an toàn trong khi nướng, người ta luôn đặt lò nướng trên một mặt phẳng vững chãi để lò không bị ngã, đổ.

- Món nướng ngon hay không một phần phụ thuộc vào nguyên liệu dùng để đốt nóng. Thông thường hay dùng than, một vài trường hợp như tổ chức tiệc nướng trong nhà nướng điện cũng được nhiều người lựa chọn.

- Nướng than cũng có hai loại: Nướng trực tiếp trên than hồng và nướng thông qua giấy bạc. Tuy nhiên, cách nướng truyền thống vẫn là nướng trực tiếp trên vỉ nướng với than hồng.

Trong quá trình nướng, nhớ trở đều tay để món ăn không bị cháy. Ảnh: Khánh Hòa.

- Trước khi nướng bạn nên lọc kỹ phần thịt mỡ, đối với thịt băm nên cho thêm chút bột mì để ngăn cản sự phát sinh các chất gây hại. Nên chia các nguyên liệu thành từng phần nhỏ và có thể nấu trước một vài phút khi nướng. Cách này có thể giảm lượng HCA (chất gây ung thư) trong thực phẩm.

- Khi nướng hãy lật thực phẩm thật nhanh tay, thường xuyên giữ thực phẩm ở mức có thể giảm lượng HCA thấp nhất, và khéo léo đừng để cháy.

- Ngoài giấy thiếc gói thịt bạn có thể phủ thêm một lớp giấy bạc trên vỉ nướng, lưu ý đâm lỗ trên giấy bạc để lửa không bốc lên quá nhiều, đồng thời cách này sẽ giúp bạn hạn chế được lượng mỡ nhỏ giọt xuống than nóng, thực phẩm sẽ không bị cháy.

Làm sạch lò nướng

- Tất cả lò nướng đều phải làm sạch sau khi dùng. Các vỉ hoặc lò luôn bám một lớp dầu mỡ và nguyên liệu trong khi nướng. Vì thế, vệ sinh lò cũng là một trong những điều bạn cần lưu ý khi sử dụng lò nướng. Các đơn giản nhất là dùng nước ấm để vệ sinh vỉ nướng nhưng nhớ không dùng xà bông để chà rửa vỉ hoặc đĩa nướng. Bạn chỉ cần quét nhẹ lên vỉ với một lớp dầu trước khi cất nó để ngăn ngừa vỉ gỉ sét.

Những bữa tiệc nướng BBQ luôn có sức hấp dẫn với mọi người. Ảnh: Khánh Hòa.

- Sau khi nướng, tro than hoặc củi cần phải làm nguội hoàn toàn để không xảy ra cháy nổ, sau đó cho tro ấy vào bao cát vứt đúng nơi quy định.

Những lưu ý khi dùng nguyên liệu

- Món nướng thường dùng lửa than, gas hoặc điện. Lưu ý, bạn đừng bao giờ nướng trên lửa củi vì chúng sẽ làm cháy thực phẩm không ngon.

- Bạn có thể dùng củi đốt thành than để nướng. Nhớ hãy để than thật hồng hãy cho thực phẩm lên vỉ nướng.

Khánh Hòa