Tiệc được tổ chức trong một không gian sân vườn âm cúng và lãng mạn với lối trang trí cổ điển, đặc trưng của các lễ hội phong cách Tây Âu.

Đến với lễ hội, khách được thưởng thức nhiều món ăn ngon, hấp dẫn và lôi cuốn với các chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Khách được xem những màn trình diễn sôi động, biểu diễn xiếc nghệ thuật giữa các đài phun nước lấp lánh ánh đèn màu trên sân khấu. Ngoài ra, khách còn được khiêu vũ với giải thưởng cặp đôi hoàn hảo, mưa bong bóng, trình diễn pháo hoa đặc sắc trong đêm hội giao thừa.

Chương tình Noel 2012 gồm ông già Noel và công chúa tuyết tặng quà bất ngờ cho khách, nhân tượng đón khách, ảo thuật bàn tiệc, uống dẻo nghệ thuật, biểu diễn xiếc hài, nhóm nhảy wow crew, ban nhạc và ca sĩ, trò chơi sân khấu có quà. Thức ăn của chương trình gồm buffet Á, Âu, BBQ trên 40 món đặc biệt như gà Tây, hào sống, cừu nướng… Thức uống gồm bia, soft drink, juice, vang đỏ, vang trắng, cocktail.

Chương trình chúc mừng năm mới 2013 "Count down party" gồm tặng chữ thư pháp may mắn năm mới, nhóm múa Dance Crew, ảo thuật, uốn dẻo nghệ thuật, game show với nhiều quà tặng có giá trị, trống hội đón chào năm mới, chương trình khiêu vũ (nhận nhiều quà tặng hấp dẫn), ban nhạc và ca sĩ, 0h ngày 1/1/2013 Final Count Down - chúc mừng năm mới. Thức ăn của chương trình gồm buffet Á, Âu, BBQ trên 40 món. Thức uống gồm rượu chát trắng, chát đỏ, champagne, bia, nước ngọt, juice, cocktail.

Giá vé cho đêm Giáng sinh 24/12 gồm 1,2 triệu đồng ++ một người lớn và 690.000 đồng ++ cho một trẻ em dưới 1,3 m Thời gian từ 19h30 đến 23h ngày 24/12. Đêm giao thừa 31/12, vé cho một người lớn 1,49 triệu đồng ++ và 790.000 đồng ++ một trẻ em dưới 1,2 m Thời gian lúc 22h ngày 31/12 đến 1h ngày 1/1/2013. Địa điểm tại sân vườn khách sạn, số 132 - 134 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM.

Thông tin đặt vé, liên hệ:

Banquet Sales

Điện thoại: 38257679 - 38299201, Ext: 8050 - 8079 - 8012

Website: www.continentalsaigon.com, www.continentalvietnam.com

(Nguồn: Continental Sài Gòn)