Cùng tổ chức sự kiện này có các đơn vị gồm khách sạn 5 sao Equatorial phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt nam (CCIFV), Bộ Nông nghiệp Pháp... Sự kiện có sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự Pháp tại TP HCM.

Lễ hội thu hút đông đảo khách tham dự với nhiều chương trình văn hóa ẩm thực thú vị.

Khách tham dự sẽ được thưởng thức 8 món ăn truyền thống của Pháp, trong đó có món gan ngỗng với phô mai, món rau củ hầm Nicoise, thịt lợn, bánh crêpes và nhiều món ăn hấp dẫn khác. Bên cạnh đó, khách sẽ được nếm 6 loại rượu vang khác nhau đến từ những vùng trồng nho nổi tiếng của Pháp.

Sự kiện được tổ chức cùng với nhiều hoạt động giải trí thú vị như: trình diễn thời trang, ca nhạc, khiêu vũ, biểu diễn DJ, rút thăm trúng thưởng... sẽ mang đến cho khách tham dự không khí lễ hội văn hóa, ẩm thực Pháp thật thú vị.

Lễ hội năm nay sẽ mang đến nhiều chương trình hấp dẫn và sôi động.

Giá vé đặt mua trước cho người lớn là 550.000 đồng, vé mua ngay trong ngày diễn ra sự kiện là 650.000 đồng một vé. Khách tham dự còn có cơ hội nhận hai vé máy bay khứ hồi đến Pháp miễn phí trong chương trình rút thăm trúng thưởng. Giá vé cho trẻ em từ 14 tuổi trở xuống 200.000 đồng một vé, trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí hoàn toàn.

Ngoài ra, khách sạn đang có nhiều chương trình ẩm thực hấp dẫn, thích hợp để thực khách khám phá, chiêu đãi đối tác, gia đình, bạn bè:

Lễ hội ẩm thực Pháp diễn ra tại nhà hàng Chit Chat, 18h30- 22h mỗi tối, kéo dài đến ngày 31/10. Lễ hội sẽ phục vụ nhiều món ngon đặc trưng của nghệ thuật ẩm thực Pháp như: món giò heo nhồi nấm hầm, Pate gan ngỗng Poele; đa dạng các loại phô mai và bánh ngọt Pháp như: Napoleon, Croque en bouche, Pithiviers, hải sản và nhiều món khác. Nhà hàng có không gian sang trọng và đậm chất văn hóa, được trang trí với những biểu tượng của nước Pháp. Giá vé cho người lớn 760.000 đồng, miễn phí rượu, bia, nước ngọt, (giá chưa bao gồm thuế và phí phục vụ).

Lễ hội cua diễn ra tại nhà hàng Orientica tọa lạc tại tầng 2 của khách sạn trong suốt tháng 10 và tháng 11. Những ai yêu thích loại hải sản độc đáo này sẽ có dịp chọn cho mình các loại cua từ cua Huỳnh đế đến cua lột, cua Blue Swimmer được chế biến rất độc đáo như hầm với sốt XO, xào với sốt Supreme Soya, cua rang trứng muối và rất nhiều món khác... Lễ hội diễn ra mỗi ngày, 11h30 - 14h30 và 18h30 - 22h30.

Chương trình Dimsum với giá vé 310.000 đồng một người cho thực đơn "Eat All You Can", thực khách sẽ được thưởng thức gần 80 món ngon, đa dạng bao gồm: Dimsum, hải sản, một số món Hoa, Nhật và nhiều món tráng miệng vào trưa thứ bảy và chủ nhật. Ngoài ra, thực khách còn được phục vụ trà miễn phí trong suốt buổi tiệc. Từ trưa thứ 2 đến thứ 6, chương trình sẽ phục vụ thực đơn Dimsum chọn món với giá chỉ từ 48.000 đồng một món. (giá chưa bao gồm thuế và phí phục vụ).

Để biết thêm thông tin và đặt chỗ, liên hệ bộ phận ẩm thực nhà hàng Chit Chat, khách sạn 5 sao Equatorial:

Số 242 Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM

ĐT: (08) 3839 7777, Email: dine@hcm.equatorial.com.

(Nguồn: Khách sạn EQuatorial)

