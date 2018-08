1. Protein

Protein là thành phần chủ yếu cấu tạo nên sợi tóc, vì vậy hãy đảm bảo bữa ăn của bạn gồm đủ lượng protein cần thiết. Nếu không, tóc bạn sẽ trở nên khô, yếu và dễ gãy. Thực đơn quá ít protein thậm chí có thể dẫn đến rụng tóc. Hãy lựa chọn thịt gà, cá, trứng, các sản phẩm từ sữa, các loại đậu và hạt vì chúng là nguồn protein dồi dào.

Súp lơ xanh chứa nhiều chất có lợi cho tóc. Ảnh: wikipedia

2. Sắt

Sắt là loại khoáng chất quan trọng đối với tóc và thiếu sắt (thiếu máu) là nguyên nhân chính gây ra rụng tóc. Các nang lông và gốc tóc được nuôi dưỡng bởi máu. Khi lượng sắt giảm dưới mức cho phép, bạn mắc phải bệnh thiếu máu. Bệnh này sẽ ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dinh dưỡng cho các nang lông, ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc và có thể dẫn đến rụng tóc. Các sản phẩm từ động vật như thịt gà, cá, thịt bò cung cấp sắt với hàm lượng lớn. Những người ăn chay có thể tăng lượng sắt bằng các loại rau quả như súp lơ xanh, rau chân vịt và rau xà lách.

3. Vitamin C

Vitamin C hỗ trợ việc hấp thụ sắt nên chúng ta nên ăn kết hợp hai nhóm thực phẩm này. Vitamin C cũng là chất chống oxy hóa và giúp sản sinh collagen – chất tăng cường khả năng đàn hồi của tóc. Thực phẩm có nhiều vitamin C là quả việt quất, súp lơ xanh, ổi, kiwi, cảm, đu dủ, dâu tây và khoai lang

4. Omega 3

Axit béo omega 3 là chất béo quan trọng mà cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh và phải hấp thụ nhờ chế độ ăn uống. Omega 3 cung cấp dầu cho da đầu và giúp da đầu không bị khô. Các loại cá như cá hồi, cá trích, cá mòi hay quả bơ và hạt bí ngô chứa nhiều chất này.

Cá hồi là loại thực phẩm tiêu biểu chứa nhiều Omega 3. Ảnh: cwirthy

5. Vitamin A

Vitamin A giúp cơ thể tiết ra bã nhờn (Sebum). Bã nhờn được tuyến bã nhờn tiết ra để cung cấp môi trường tự nhiên cho da đầu khỏe mạnh. Nếu không có bã nhờn, chúng ta có thể bị khô và ngứa đầu. Các loại hoa quả có màu vàng hoặc cam chứa nhiều vitamin A là cà rốt, bí ngô và khoai lang.

6. Biotin

Biotin là một vitamin B có thể tan trong nước. Nếu cơ thể bạn có quá ít biotin thì tóc sẽ dễ gãy và bị rụng. Hãy bổ sung chất này bằng các món gan, lòng đỏ trứng và bột đậu nành.

Thanh Phương (theo bbcgoodfood)