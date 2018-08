Mỗi tháng tôi chỉ giặt vài lần do thường xuyên đi công tác, nhưng mỗi lần giặt nó đều rung lắc rất mạnh, xê dịch nhiều so với vị trí ban đầu. Hiện tượng này xảy ra khoảng một năm gần đây. Lần mới nhất, máy rung đến nỗi kéo luôn cả dây điện ra ngoài. Giờ tôi phải làm gì để máy đỡ rung, kêu to? Mong mọi người giúp.

Thu Huyền

Gửi thắc mắc về tiêu dùng và quản lý tài chính của bạn tại đây.