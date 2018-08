Ra mắt gói buffet premium với những món nướng hấp dẫn từ than hoa, Sumo Sushibar mang đến nhiều lựa chọn hơn cho thực khách sành ẩm thực. Bên cạnh những món ăn được nhiều khách hàng yêu thích như sushi, sashimi, teppanyaki, trong tiếng nhạc du dương, thực khách có thể lựa chọn cho mình những món ăn cao cấp như: ba chỉ bò, dẻ sườn, sườn non nhập khẩu từ Mỹ đem nướng cùng than hoa.

Đồ ăn nướng trên than thông thường có mùi thơm đặc trưng do than có nguồn gốc từ gỗ tự nhiên, thực phẩm nướng có mỡ rỏ xuống than nóng đỏ, tạo thành khói ảm mùi trở lại, nên thịt có hương thơm khác biệt. Với cách ăn nướng này, thực khách có thể tự ý phục vụ theo ý thích riêng thay vì được đầu bếp trực tiếp nướng như món Teppanyaki vốn không còn xa lạ.

Để tránh tình trạng thức ăn quá chín hoặc còn sống, thực khách cũng có thể tự kiểm tra độ nóng của lửa bằng cách hơ lòng bàn tay trên ngọn lửa ở vị trí sẽ đặt thực phẩm nướng. Nếu có thể giữ tay trong hai giây thì nghĩa là lửa nóng; từ 3 giây đến 4 giây là hơi nóng và từ 4 giây đến 5 giây là lửa vừa và thích hợp cho món nướng của bạn.

Từ ngày 15/8 đến 30/9, Sumo Sushibar dành tặng cho mỗi thực khách đến nhà hàng voucher rượu Terrazas trị giá 500.000 đồng để sử dụng cùng các món ăn nướng hấp dẫn.

Chi tiết liên hệ tại đây.

(Nguồn: Nhà hàng Sumo Sushibar)

HN000381