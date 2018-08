Quán Ăn Ngon - một điểm đến đã trở nên quen thuộc với người dân Hà Thành trong suốt 5 năm qua. Đặc biệt quán ăn này được lọt vào top 5 danh sách nhà hàng được ưa chuộng nhất tại Việt Nam do The Miele Guide công bố (The Miele Guide là danh sách đánh giá, xếp loại các nhà hàng khu vực châu Á, danh sách này được công bố dựa vào ý kiến đánh giá của các nhà phê bình nhà hàng có uy tín trong khu vực). Bạn có thể tham khảo thông tin trên tại đây .

Không gian Quán Ăn Ngon.

Cũng chính bởi sự tin tưởng của thực khách trong nước cũng như nước ngoài, Quán Ăn Ngon đã liên tục đổi mới và cải thiện từ phong cách phục vụ đến cung cách bày trí và cả thực đơn. Từ ngày 1/12, Quán Ăn Ngon sẽ gia tăng thêm rất nhiều món ăn mới như: Mỳ quảng, bánh canh cua, hủ tiếu tôm thịt, bún bò Nam bộ...

Mì Quảng.

Bún bò nam bộ.

Bánh canh cua.

Không chỉ cải tiến và mở rộng về các thực đơn mới, đến với Quán Ăn Ngon, bạn sẽ thấy một phong cách phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp hơn nữa. Với cách sắp xếp và tổ chức phục vụ một cách khoa học, thực khách không còn mất nhiều thời gian chờ đợi món ăn. Đồng thời khách hàng còn nhận được những lời tư vấn về món ăn từ các cô, cậu phục vụ viên của nhà hàng sao cho phù hợp nhất với sở thích, vùng miền và sức khỏe của từng thực khách.

Phở bò.

Mực một nắng chiên giòn.

Vẫn khu biệt thự cổ kính từ thời Pháp thuộc, với khu vườn ngập tràn hoa lá, khách hàng sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, cùng nhâm nhi thưởng thức món ăn Việt trong một không gian thật thoáng đãng và trong lành.

Thông tin liên hệ: Quán Ăn Ngon

18 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39428162/04 39428163

Email: sales@ngonhanoi.com.

