Dưới đây là chia sẻ của Quốc Trí về công thức chế biến món ăn này:

Nhờ món cá cơm kho khô, Quốc Trí đã vượt qua hàng nghìn thí sinh khác để giành vé đến Italy khám phá, tìm hiểu ẩm thực của quốc gia này.

Nguyên liệu:

- 300 g cá cơm trắng; 4 thìa canh bột mì; 1 thìa canh bột bắp.

- 1/4 cốc đường caster; 1 thìa cà phê hành tím thái nhỏ; ớt tươi bằm nhuyễn (hoặc thái nhỏ).

- 1 thìa cà phê dầu hào; 1/2 thìa canh nước mắm; 1 thìa cà phê hạt tiêu đen giã thô; rau răm thái nhỏ.

- Xoài xanh bằm; cơm trắng; húng quế; rau diếp; húng lủi...

Cách chế biến:

- Cá rửa sạch, lau khô. Áo cá đều với bột mì và bột bắp.

- Đun nóng dầu, cho cá vào chiên hơi vàng (khoảng 3-4 phút) thì vớt ra.

- Khử đường với 2 thìa canh nước lọc trong nồi đất, khi sánh lại thì thêm vào 1/4 cốc nước nóng vào rồi hạ nhỏ lửa thêm vào ớt, dầu hào, nước mắm, hạt tiêu rồi khuấy đều. Tắt lửa, đặt sang một bên.

- Tiếp tục đun nóng dầu, cho cá đã chiên sơ vào chiên vàng giòn. Đun nước sốt cho sôi trở lại, cho cá đã chiên vào khuấy đều đến khi cá có màu vàng canh gián thì tắt bếp, rắc rau răm vào dùng với cơm trắng.

Các nguyên liệu chuẩn bị cho món cá kho khô này.

Lưu ý:

- Bạn có thể thay thế các loại rau thơm khác nếu thích như riềng, sả. Bạn cũng có thể làm món này thành món chay bằng cách thay thế cá bằng nguyên liệu tương ứng, sử dụng dầu hào chay và nước tương cho món ăn này.

Passport & Plate là cuộc thi online do Tạp chí Du lịch World Nomads tổ chức. Các thí sinh gửi món ăn và câu chuyện của mình về cho ban tổ chức để tìm ra 3 nhà thám hiểm văn hóa ẩm thực Italy bao gồm: The Anthropologist (nhà nhân loại học) tìm hiểu các thói quen và truyền thống của người Italy liên quan đến thực phẩm; The Pilgrim (người đi hành hương) một người đến Italy để thấy ẩm thực Italy đã thay đổi tình cảm, con người cũng như cái nhìn mới về cuộc sống như thế nào; The Culinarian (người đầu bếp) đến Italy vì muốn tìm hiểu các kỹ thuật cũng như các công thức nấu ăn địa phương.

Quốc Trí sẽ đóng vai The Culinarian - Người đầu bếp và dành một tuần của tháng 6 để khám phá các kỹ thuật cũng như công thức nấu ăn tại vùng Emilia -Romagne - trái tim của ẩm thực miền Bắc Italy. Emilia-Romagne nổi tiếng với công thức làm sợi mì Italy, pho mát Parmigiano Reggiano và dấm balsamic.

Huấn Phan