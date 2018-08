Nhắc đến ẩm thực Italy, mọi người dù đã đến hoặc hiểu biết ít nhiều về đất nước này hay chưa đều liên tưởng ngay đến món bánh pizza trứ danh cùng món mì spaghetti thơm ngon nổi tiếng. Một Capricciosa nổi tiếng thế giới bởi ẩm thực Italy, nhưng được sinh ra tại Nhật cũng có những nét đặc biệt riêng.

Năm 1889, chiếc bánh pizza đầu tiên ra đời tại thành phố Napoli của Italy. Những chiếc bánh với lớp vỏ bánh mỏng được nướng đều tay, tạo thành lớp áo giòn thơm ngon và lớp phô mai mozzarella vàng óng, béo ngậy, thêm lớp sốt cà chua mịn màng phủ bên trên đã trở thành biểu tượng Italy.

Pizza thông thường được nướng bằng lò điện hay bằng củi. Chỉ có những người sành ăn mới có thể phân biệt được pizza cao cấp bởi loại này được nướng trong lò củi sẽ vàng đều, giòn và không cháy mặt như những chiếc nướng bằng lò điện. Đặc biệt, trong bánh còn vương lại ít hương của gỗ thơm, ấm áp và độc đáo.

Nhưng cha đẻ của Capricciosa - ông Masaaki Honda đã tạo nên sự khác biệt bằng tình yêu với ẩm thực Italy. Pizza của nhà hàng Capricciosa đều dùng loại bột thượng hạng ngâm ủ trong 48 giờ, chỉ khi khách hàng gọi món, các đầu bếp của Capricciosa mới cán và nhào nặn bằng tay. Vì được nướng trực tiếp thủ công trên lửa, đế bánh khá mỏng, có màu sắc vàng ruộm, điểm chút lốm đốm cháy cạnh nâu nhẹ... giúp bạn cảm nhận độ giòn, xốp của bánh.

Đúng như tên gọi, Capricciosa có nghĩa là “Cảm xúc thăng hoa”. Từ 1978 đến nay, sự thăng hoa đó đã lan tỏa trên khắp thế giới như Mỹ, Nhật, Đài Loan, Philippines, Singapore, Malaysia… Chỉ riêng tại Nhật, Đài Loan, Thành Đô (Trung Quốc) đã có hơn 140 nhà hàng và sắp tới sẽ còn tăng thêm nữa.

Ngoài ra, chưa có nhà hàng món Italy nào lại ưu tiên cao về an toàn vệ sinh thực phẩm như Capricciosa. Điều này được giải thích là do nét văn hóa của Nhật luôn yêu cầu cao, nghiêm ngặt trong việc tuần thủ an toàn vệ sinh thực phẩm ở từng công đoạn chế biến, cũng như phục vụ tại nhà hàng. Vì vậy, thực khách có thể an tâm thưởng thức các món ăn độc đáo tại Capricciosa.

Ngoài các loại pizza, mì Italy đặc trưng phong cách đất nước này, nhiều món ăn mà nhất định thực khách phải thử khi tới Capricciosa như: chả giò nhân cá hồi xông khói, salad cá ngừ và mực ống với sốt vị chua ngọt đặc biệt, gà chiên với hương vị dấm Balsamic…

Trong tiết trời thu mát lạnh, bạn và gia đình có thể cùng nhau ngồi quây quần trò chuyện bên chiếc pizza vàng rộm nóng hổi. Đặc biệt, thực khách có thể trải nghiệm mùa thu Hà Nội trong không gian ẩm thực Italy tại Capricciosa (số 7 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội), vị trí đắc địa nhìn ra hồ Gươm và phố cổ. Đây là một sự kết hợp đồng điệu và rất lãng mạn.

Để giúp bạn trải nghiệm sự lãng mạn “2 trong 1”, nhà hàng có các chương trình ưu đãi như: khi mua Pizza cỡ lớn, khách được tặng ngay một mì Italy, áp dụng tất cả ngày trong tuần. Khi mua 3 combo, khách được tặng 1 combo (mua 3 combo bất kỳ trong menu Lucky combo, được tặng ngay 1 combo trị giá 59.000 đồng), áp dụng trưa các ngày trong tuần. Hai chương trình không áp dụng đồng thời.

Nhà hàng cũng có nhiều set menu cho thực khách dễ dàng lựa chọn như: combo Lucky cho 1 người (59.000 và 79.000 đồng); combo 2 người (145.000 đồng); combo 4 người (349.000 đồng); combo 6 người (499.000 đồng). Mỗi set tùy theo giá bao gồm những món ăn đặc trưng của nhà hàng như súp ngô, Spaghetti, pizza, bánh mì bơ tỏi, salad, nước ngọt…

