Cụ thể, tại hệ thống nhà hàng Ngọc Mai, vào Giáng sinh (24/12) và Tết dương lịch (31/12 và 1/1/2013), thực khách sẽ được thưởng thức thực đơn hấp dẫn, bao gồm gà Tây quay với hạt dẻ, đùi heo muối với sốt nâu, hàu nướng sốt phô mai... Thực đơn dành cho bữa tối sẽ có thêm món tôm hùm bỏ lò, baba hồng xíu…

Tôm hùm.

Đồng thời, từ nay đến ngày 31/1/2013, khách hàng đến với hệ thống nhà hàng Akari sẽ được tặng ngay rượu vang Chi lê ngon, cho bàn từ 4 khách trở lên. Chương trình không áp dụng trong ngày Giáng sinh 24/12 và Tết dương lịch 30/12 và 1/1/2013.

Ngoài ra, trong 3 ngày lễ lớn này, thực khách sẽ được thưởng thức thực đơn đặc biệt ngon miệng với gà Tây Mỹ bỏ lò, lẩu baba, bò Australia xốt tiêu đen, đùi lợn hầm kiểu Đức, súp bánh dày (Ozoni) truyền thống Nhật Bản…

Chỉ với 338.000 đồng một người (bữa trưa) và 438.000 đồng một người (bữa tối), thực khách sẽ có một bữa tiệc ẩm thực thịnh soạn bên gia đình, bạn bè và người thân trong dịp Noel và năm mới 2013.

Không gian ấm cúng tại nhà hàng Ngọc Mai Đỏ.

Với những ai yêu thích các món ăn hương vị Việt Nam và các món ăn đặc trưng của các nước Á - Âu theo mô hình buffet, nhà hàng Ngọc Mai Vàng và Ngọc Mai Đỏ là địa chỉ quen thuộc. Ngọc Mai Vàng là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của 3 miền đất nước theo mô hình buffet, với thực đơn hàng trăm món mỗi ngày trong không gian rộng mở, chan hòa. Ngọc Mai Đỏ lại hoạt động theo mô hình "International Buffet", được đánh giá đạt đẳng cấp quốc tế về số lượng và chất lượng các món ăn Âu - Á đặc sắc.

Không gian ẩm thực tại Ngọc Mai Đỏ nổi bật với 3 tông màu đỏ, đen, trắng, cùng những bông mai đỏ điểm xuyết. Đây chính là sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc châu Âu, nhưng vẫn mang hơi thở tâm hồn Việt. Trong khi đó, thực khách đến với Ngọc Mai Vàng sẽ cảm nhận được vẻ đẹp kiến trúc Việt gần gũi, đem lại cảm giác thư thái khi thưởng thức ẩm thực nơi đây.

Không gian rộng mở tại nhà hàng Akari Moon.

Cũng tại Ruby Plaza, Akari Moon (Ngọn lửa Mặt trăng) đem đến cho thực khách những trải nghiệm thú vị từ những bữa tiệc buffet lẩu - nướng, mang hương vị ẩm thực Nhật Bản trên hệ thống bếp từ không khói. Nếu Akari Moon là sở hữu một không gian rộng mở, nhà hàng Akari Sun lại là không gian đậm chất Nhật Bản với hệ thống phòng riêng sang trọng.

Với hình thức gọi món A la carte đặc trưng của Nhật Bản và hình thức thưởng thức ẩm thực "All you can eat" - được ăn thỏa thích, không hạn chế các món ăn trong thực đơn gần 200 món ăn đặc sắc, thực khách sẽ có cảm giác như đang thưởng thức trọn ven văn hóa ẩm thực của đất nước mặt trời mọc ngay giữa lòng Hà Nôi.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ:

Nhà hàng Ngọc Mai

- Ngọc Mai Đỏ - Tầng 15 Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội. ĐT: 04 2220 6799

- Ngọc Mai Vàng - Tầng 17 Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội. ĐT: 04 2220 6698

Hotline: 0968 6060 86, website: www.ngocmai.com.vn.

Nhà hàng Akari

- Akari Sun - Tầng 15 Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội. ĐT: 04 2220 6678

- Akari Moon - Tầng 16 Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội. ĐT: 04 2220 6626

Hotline: 0968 6835 68, website: www.akari.com.vn.

(Nguồn: Nhà hàng Ngọc Mai và Akari)