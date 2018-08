Ốc mỡ là loài hải sản có nhiều ở nước ta, nhất là các vùng biển như: Cát Bà, Đồ Sơn, Nha Trang, Phú Quốc... Sở dĩ có tên gọi là ốc mỡ vì khi bơi trong nước, trông nó như một miếng mỡ nhỏ màu vàng nhạt. Đây là nguyên liệu để chế biến thành nhiều món ăn ngon như ốc mỡ xào tỏi, xào me, ốc mỡ hấp sả ớt...

Tuy nhiên, nhiều người ăn ốc mỡ thường chỉ ăn phần thịt ở đầu, nhưng chính phần đuôi mới là ngon nhất. Khi ốc mỡ còn nhỏ, phần thịt ở đầu còn mềm, nhưng với ốc mỡ lớn thì phần thịt vừa cứng vừa dai rất khó ăn. Chỉ có phần đuôi là mềm, khi ăn lại có vị bùi rất ngon miệng.

Ốc mỡ xào me với vị chua ngọt thấm đẫm trong từng con ốc rất ngon miệng. Ảnh: Khánh Hòa.

Ốc mỡ sau khi mua về, được ngâm vào nước vo gạo để ốc nhả hết chất bẩn cũng như bùn cát bên trong. Rửa ốc lại bằng nước sạch và bắt đầu chế biến món ăn. Phổ biến nhất là ốc mỡ xào me, những con ốc mỡ sau khi rửa sạch được cho vào nồi luộc vừa chín đến thì vớt ra. Không nên luộc ốc quá chín vì sẽ làm thịt ốc săn lại và hơi dai. Làm nóng dầu trên chảo, cho tỏi vào xào thơm, cho nước cốt me vào, nêm muối, đường vừa ăn, sau cùng cho ốc vào xào nhanh và đều tay là được. Ốc mỡ xào me ăn khi còn nóng mới cảm nhận được hết sự ngon miệng của nó, thịt ốc dai dai thấm đẫm trong nước me chua chua ngọt ngọt rất vừa ăn và ngon miệng.

Vị tỏi thơm nồng làm cho món ăn đơn giản trở nên ngon miệng. Ảnh: Khánh Hòa.

Nếu không muốn mất nhiều thời gian chế biến nhưng lại có món ăn ngon thì ốc mỡ hấp sả là sự lựa chọn tốt cho bạn. Ốc sau khi rửa sạch được cho vào nồi, cho vào ít nước cùng vài củ sả đập dập và bắt đầu hấp. Trong quá trình hấp, bạn nhớ dùng đũa đảo ốc vài lần để ốc được chín đều. Ăn ốc hấp sả không thể thiếu chén mắm gừng hơi cay. Dùng nĩa khều nhẹ thịt ốc, chấm vào chén mắm gừng và thưởng thức. Thịt ốc chín mềm quyện trong hương thơm của sả rất hấp dẫn. Chấm một chút nước mắm gừng rồi từ từ thưởng thức vị đậm đà của nước mắm ngon, ấm nóng của gừng khiến món ăn vừa thơm ngon vừa mặn mà lại rất ấm bụng.

Ốc mỡ xào sả ớt cay nồng thơm ngon rất hấp dẫn. Ảnh: N.S.

Bạn cũng có thể lựa chọn món ốc mỡ xào sả ớt nếu thích ăn cay. Ốc làm sạch cho vào nồi luộc khoảng 5 phút, đổ ra rổ cho ráo nước. Đun nóng chảo, thêm dầu ăn phi thơm hành, tỏi, tiếp theo cho sả vào xào cùng. Cho ốc vào chảo, thêm một thìa nhỏ nước mắm, một thìa nhỏ đường và ớt bột vào xào cùng, khi hỗn hợp sả và gia vị bám đều vào ốc, dậy mùi thơm và vị cay nồng tỏa ra thơm nức là được.

Ngoài ra, còn rất nhiều món ăn khác từ ốc mỡ như ốc mỡ xào sa tế, ốc mỡ xào rau răm, ốc mỡ xào tỏi... cũng rất ngon miệng và hấp dẫn. Nếu không có thời gian chế biến ở nhà, bạn có thể thưởng thức các món ăn từ ốc mỡ tại các quán hải sản ở Sài Gòn.

Huấn Phan