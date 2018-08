Khoai tây có lớp vỏ còn nguyên là nguồn cung cấp kali cao tốt cho tim mạch. Chỉ một củ khoai có thể cung cấp khoảng 18% lượng kali mỗi ngày. Kali cũng giúp bảo toàn canxi, vốn rất quan trọng để làm cứng xương.

Vitamin C cũng có trong khoai tây. Vitamin này là chất chống oxy hóa hiệu nghiệm giúp ổn định các phân tử tự do, có thể giảm sự tổn thương của tế bào. Vitamin C cũng sản xuất collagen giúp kết nối các mô xương với nhau.

Một củ khoai trung bình (148g) nguyên vỏ chứa 2g chất xơ hoặc 8% nhu cầu được khuyến nghị hàng ngày. Bạn nên tiêu thụ chất xơ và nước vừa đủ có thể làm tăng cảm giác no giữa các bữa ăn.

Khoai tây chứa glutathione, một chất chống oxy hóa có thể giúp chống lại một vài bệnh ung thư. Khoai tây cùng với bơ, măng tây, bí, mướp tây, súp lơ, bông cải xanh và cà chua tươi chứa glutathione nhiều hơn so với các loại rau củ khác.

Loại củ này là nguồn cung cấp lớn về carbohydrate phức hợp, nguồn năng lượng chủ yếu nhất cho cơ thể. Các nhà dinh dưỡng cho rằng 50% năng lượng hằng ngày của cơ thể do carbohydrate cung cấp.

Một số loại khoai tây Mỹ được bán ở Việt Nam:

Russet - Đây là loại khoai tây được trồng và sử dụng nhiều nhất ở Mỹ. Chúng có hàm lượng tinh bột cao nên rất lý tưởng cho việc chế biến các món ăn khoai tây chiên, nấu xúp, nướng và nghiền.

Khoai tây ruột vàng - loại khoai này có ruột có màu vàng và hương vị bơ nhẹ. Chúng có kết cấu đặc, giống như sáp và thích hợp để chế biến các món khoai tây xào, nấu súp, nướng, nghiền và đút lò.

Khoai tây đỏ tròn - loại khoai này có vỏ màu đỏ hồng, ruột trắng. Khoai tây đỏ khi đã nấu chín có kết cấu cứng giống như sáp nên thích hợp để chế biến các món luộc, chiên đút lò và cắt lát làm salad.

Khoai tây tím - loại khoai tây này có ruột màu từ xanh đậm đến tím nhạt (màu hoa oải hương) và có hương vị hạt dẻ. Nếu nấu bằng lò vi sóng sẽ giữ được màu tốt nhất, nhưng hấp và nướng cũng là cách chế biến thích hợp.

Các siêu thị Việt Nam có bán khoai tây Mỹ: Hệ thống siêu thị Big C tại TP HCM; Hệ thống siêu thị Metro; Hệ thống siêu thị Coopmart; Hệ thống siêu thị Lotte Mart; Hệ thống siêu thị Fivimart tại Hà Nội; Hệ thống siêu thị Giant.

(Nguồn: Hệ thống khoai tây Mỹ)