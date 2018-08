Để có những món ăn ngon từ sò huyết, bạn nên lựa chọn những con sò còn sống, không quá to cũng như quá nhỏ. Nếu sò nhỏ quá, khi chế biến bị teo lại, không ngon, ngược lại nếu con lớn quá sẽ dai. Sò huyết khi mua về phải ngâm với nước vo gạo hoặc nước muối ớt pha loãng để sò nhả hết bùn đất, dùng bàn chải cọ sạch lớp vỏ bên ngoài, rửa lại bằng nước sạch và chế biến món ăn.

Vị chua ngọt của me thấm vào trong từng con sò rất ngon miệng. Ảnh: Khánh Hòa.

Sò huyết rang me

Sò huyết rửa sạch, để ráo. Cho me vào bát, cho ít nước sôi vào dằm cho me tan hết, vớt bỏ hột, cho ít đường vào và đánh tan. Đặt chảo lên bếp, phi thơm dầu với hành, cho sò vào, đảo đều. Cho hỗn hợp nước me vào, thêm ít nước mắm và ớt đảo đều đến khi nước me sánh lại, nêm lại gia vị vừa ăn, tắt bếp và dùng khi còn nóng.

Sò huyết xào sa tế

Cho sò huyết vào nồi hấp hoặc nướng sơ cho sò mở miệng. Tách đôi sò huyết, bỏ một bên vỏ không chứa thịt. Đặt chảo dầu lên bếp, phi thơm tỏi rồi cho sả bằm, sa tế cùng một ít dầu điều vào, nêm gia vị lại vừa ăn. Cho hỗn hợp đó lên từng con sò, xếp lên vỉ và đem nướng.

Sò huyết nướng tái

Sò huyết nướng tái được nhiều người ưa thích vì vị ngọt thịt của nó. Ảnh: Khánh Hòa.

Sò sau khi rửa sạch, để ráo nước. Đặt vỉ nướng lên bếp than hồng, xếp sò lên trên và bắt đầu nướng. Do sò khi chín không há miệng nên bạn cần ăn thử, nếu sò chín rồi thì gắp ra đĩa, dùng nóng với muối tiêu chanh cùng ít rau răm.

Sò huyết rang muối ớt

Đặt chảo dầu lên bếp, phi thơm tỏi và cho sò huyết vào đảo đều, cho muối ớt pha nước hơi sệt vào rang. Khi hỗn hợp muối ớt khô lại, bám chắc vào vỏ sò thì tắt bếp và thưởng thức.

Gỏi sò huyết

Sò huyết rửa sạch, hấp vừa chín tới. Tách bỏ vỏ lấy phần thịt, cho thịt sò vào trong nước hấp khuấy đều để sạch cát, vớt ra cho vào bát. Hành tím, sả bào mỏng ngâm trong nước đường, ớt sừng thái sợi. Vớt hành tím, sả cho vào bát, thêm ít nước mắm chua ngọt trộn đều với sò, cho ớt vào, nêm lại gia vị vừa ăn, cho ra đĩa, ăn kèm với húng lủi và bánh tráng hoặc bánh phồng.

Cháo sò huyết

Cháo sò huyết là món ăn giàu chất dinh dưỡng nên rất bổ. Ảnh: Khánh Hòa.

Đặt nồi lên bếp, cho gạo vào rang sơ, cho nước vào và nấu đến khi gạo nở bung. Sò huyết tách vỏ, lấy thịt xào sơ với tỏi. Cho hỗn hợp đã xào vào trong nồi cháo, nêm gia vị vừa ăn và tắt bếp. Múc cháo ra bát, cho thêm một ít hành ngò, tiêu bột và thưởng thức.

Khánh Hòa