Bên cạnh những món ăn nướng và lẩu được phục vụ theo phong cách buffet tại bàn, SumoBBQ không ngừng sáng tạo thực đơn bằng nhiều món nướng hấp dẫn. Cái tên "Special Offer" (thực đơn những món đặc biệt) đã không còn lạ lẫm với nhiều thực khách Sài Gòn. Món ăn thường xuyên được đổi mới nên thực khách dù đã trải nghiệm vẫn luôn cảm nhận được sự mới mẻ. Mùa hè năm nay, thực đơn "Special Offer" với bộ tứ sò lụa đút lò, sườn chìa nướng bia, bắp cừu nướng và sườn non bò Mỹ ướp sốt đặc biệt, là những món mà những thực khách không thể bỏ qua.

Món sò lụa đút lò.

Sò lụa đút lò là món ăn được nhiều thực khách ưa chuộng, đặt biệt là nữ giới bởi không chỉ có hương thơm, vị ngọt mà còn thanh mát. Sò lụa mặc dù có thể chế biến thành nhiều món ăn khoái khẩu từ hấp, nấu cháo cho đến nướng nhưng với cách nướng đút lò vẫn giữ nguyên được sự tươi ngon tự nhiên. Để món sò lụa giữ được trọn vẹn hương vị, đầu bếp SumoBBQ đã lựa chọn kỹ càng và làm sạch hết cát rồi đem nướng cho khô nước.

Từng con sò lụa với lớp sốt phô mai tiếp tục được đem nướng thêm một lần nữa. Đây chính là bí quyết để tạo nên lớp vỏ vàng nâu bên ngoài, mà thịt sò bên trong vừa chín tới và mềm ngọt. Món ăn này có thể ví như một "bức tranh" hài hòa giữa ẩm thực phương Đông và phương Tây khi nước sốt là sự kết hợp của Miso - gia vị đặc trưng Nhật Bản và mayonnaise, sốt phô mai Four Cheese Seasoning. Đây là những nguyên liệu không thể thiếu trong ẩm thực Âu Mỹ.

Món sườn chìa nướng bia.

Với những quý ông, một đĩa sườn chìa nướng bia hoặc bắp cừu nướng sẽ là lựa chọn thú vị, đặc biệt khi dùng kèm với bia tươi. Để có hương vị hòa quyện và đậm đà, món sườn chìa nướng bia có cách chế biến khá cầu kỳ gồm miếng sườn cắt dài theo từng thanh sườn, tẩm ướp với gia vị Nhật Bản đặc biệt. Sau đó món ăn tiếp tục được ướp bằng cách hầm chín với bia tươi trước khi nướng. Với cách làm này, sườn chìa sau khi nướng trực tiếp trên bếp lò tại bàn lại trở nên rất mềm ngọt, thoang thoảng hương bia quyện cùng mùi thịt nướng thơm lừng.

Món sườn non bò Mỹ.

Nhà hàng đang tổ chức chương trình ưu đãi "It’s Labour day - All You Can Drink", đến hết ngày 15/5. SumoBBQ TP HCM sẽ tặng miễn phí bia tươi Gammer và nước ngọt (Coca Cola) cho toàn bộ thực khách thưởng thức món ăn của thực đơn "Đặc biệt" (Special Offer). Vì vậy, chỉ với 49.000 đồng một người, bạn có thể sử dụng thoải mái và không giới hạn tất cả món trong thực đơn này khi sử dụng buffet tiêu chuẩn tại hệ thống SumoBBQ TP HCM.

