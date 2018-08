Cay xé lưỡi ốc cà na rang muối / Ốc lác nướng tiêu xanh

Nằm dọc theo danh thắng cấp quốc gia vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu là điểm hẹn của rất nhiều loài hải sản tươi ngon nổi tiếng cả nước như: ghẹ, tôm, sò, cá và đặc biệt hơn là đủ các loại ốc, từ loại quen thuộc như ốc giấm, ốc nón, ốc gai , ốc mỡ, ốc giác, ốc bàn tay, ốc móng tay, ốc đỏ… đến các loại ốc lạ như ốc lông, ốc bướm, ốc đực...

Ốc lông xấu xí nhưng thịt ốc thì rất ngon. Ảnh: T.T.

Nói đến ốc lạ, đặc sản đầu tiên cần phải kể đến là ốc lông. Ốc lông có hình như con ốc quắn nhưng to hơn, màu đen, bên ngoài rong rêu bám đầy. Điểm phân biệt ốc lông với các loại khác là trên vỏ của có có nhiều lông dài, xấu xí. Tuy xấu xí nhưng thịt ốc lại hơi giòn giòn và ngọt đến không ngờ. Ốc thường được chế biến bằng cách luộc hoặc hấp sả. Thịt ốc lông chắc, dai ngọt và thơm, ăn nhiều cũng không thấy ngán. Món này ăn nóng chấm với nước mắm gừng thì không còn gì bằng.

Ốc đực nhỏ nhưng cho thịt ngọt, là món ăn được nhiều người ưa thích. Ảnh: T.T.

Một loại ốc lạ, ngon không kém phần hấp dẫn nữa chính là ốc đực. Khác với ốc lông, ốc đực có thân hình nhỏ bằng ngón tay cái người lớn như con ốc đá ở suối, vỏ màu trắng vàng có xen những nét hoa văn, miệng cuốn tròn, mép khứa răng cưa. Thịt ốc đực có màu mỡ gà, hơi dai dai. Ốc đực ngon nhất là hấp sả ăn với mắm gừng. Nếu như ăn ốc lông phải dùng tay đập mạnh thì ốc đực chỉ cần lấy que khều nhẹ là có thể thưởng thức.

Ốc bướm thịt mềm, ngọt thơm rất ngon miệng. Ảnh: T.T.

Ghé ở sông Cầu mà bỏ qua ốc bướm là một sự thiếu sót thật đáng tiếc dành cho bạn. Ốc bướm có thân hình to bằng cán dao, thân ốc có màu tím với những chấm bi thật đẹp, nhìn thoáng qua không khác là mấy so với ốc chim. Ốc bướm hấp hoặc nướng đều ngon, đặc biệt hấp hơi với sả, gừng. Thịt ốc bướm nhiều, dai, ngọt thơm nên chất lượng không thua gì các loại ốc khác. Nhiều người thích chấm ốc bướm với muối ớt hoặc muối tiêu cho đậm đà khẩu vị hơn chấm nước mắm gừng. Ngoài ra, ốc bướm nướng than hồng cũng là một món ngon mà bạn nên thưởng thức.

Ốc hương được chế biến thành nhiều món ngon như hấp, nướng, rang... Ảnh: T.T.

Cuối cùng là ốc hương, đây là loại ốc có giá trị kinh tế cao, thịt ngọt cùng hương thơm thoang thoảng rất đặc trưng. Ốc hương là một đặc sản có nhiều ở vùng biển miền Trung. Ốc hương làm được nhiều món ngon như rang muối, nướng, luộc, hấp.... với những vị ngon riêng biệt rất khó quên.

