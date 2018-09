1. Rau có lá màu xanh

Các loại rau có lá màu xanh đậm gồm các loại rau cải, rau bina... là những nguồn cung cấp vitamin A và C phong phú có tác dụng thúc đẩy cơ thể tiết ra các bã nhờn hay chất dầu. Những chất tự nhiên này rất cần thiết cho tóc và da đầu khỏe mạnh.

2. Trái ổi

Loại trái cây này cung cấp sắt và vitamin C cho cơ thể và mái tóc. Nếu không được cung cấp đủ sắt và vitamin C, tóc sẽ mọc chậm và xơ. Ngoài ổi, có thể sử dụng thêm nước chanh, cam quýt... để bổ sung vitamin C.

3. Cà rốt

Cà rốt giàu vitamin A - một loại vitamin giúp da đầu khỏe mạnh. Bạn đừng bỏ qua loại thực phẩm khá rẻ tiền và dễ kiếm.

4. Thịt gia cầm

Nếu không cung cấp đầy đủ protein hoặc lượng protein thấp, tóc sẽ rất yếu, dễ gãy. Quá nhiều protein cũng không tốt vì nó sẽ dẫn đến việc mất màu tóc. Để khắc phục điều này, bạn cần bổ sung lượng protein thích hợp và thịt gia cầm là nguồn protein rất tốt.

5. Thịt bò

Thịt bò không chỉ chứa protein mà còn có đủ các vitamin nhóm B, sắt, kẽm, các khoáng chất quan trọng cho sự khỏe mạnh của mái tóc. Bạn nên ăn thịt bò ít nhất 2 lần trong một tuần.

Thịt bò rất tốt cho tóc. Ảnh: webphunu.

6. Hàu

Nói đến con hàu chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đến khả năng kích thích sinh lý của loài hải sản này. Song bên cạnh đó, thịt hàu còn có tác dụng giúp mái tóc đẹp, chắc khỏe.

7. Cá hồi

Loại cá này nổi tiếng nhất với hàm lượng axit béo omega-3 phong phú, chính vì vậy nó cũng đặc biệt tốt cho da đầu khỏe mạnh, tránh được tình trạng ngứa ở da đầu. Cá hồi còn chứa nhiều protein nên vừa có tác động kích thích tóc mọc nhanh, vừa cung cấp dinh dưỡng cho tóc khỏe và nuôi dưỡng da đầu tránh gàu.

8. Sữa ít béo

Các sản phẩm làm từ sữa ít béo như sữa tách kem và sữa chua đều tốt cho tóc bởi chúng là nguồn canxi dồi dào và chứa lượng protein tuyệt hảo. Cả protein và canxi đều là những chất cần thiết cho mái tóc khỏe mạnh.

9. Trứng

Trứng là một nguồn protein dồi dào, có tác dụng ngăn ngừa tóc khô, yếu và dễ gãy.

10. Họ nhà đậu

Các loại thực phẩm họ nhà đậu là nguồn cung cấp protein, sắt và biotin tuyệt vời. Ăn đậu hàng ngày không những giúp tóc tăng trưởng tốt mà còn tránh được tóc rụng, đồng thời lại bổ sung nhiều dưỡng chất cho tóc.

11. Các loại hạt

Các loại hạt như hạt lanh, quat óc chó... có chứa nhiều vitamin và khoáng chất nên có thể cung cấp dưỡng chất giúp nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh. Quả óc chó còn chứa các axit alpha-linolenic, axit béo omega-3 và kẽm là những chất không thể thiếu cho mái tóc, giúp cho tóc khỏe hơn.





Ngoài ra, bạn có thể ăn thêm các loại hạt khác như: hạt điều, hạnh nhân... để giúp cho tóc khỏe mạnh.

12. Nho khô

Nho khô cung cấp vitamin E và kẽm cho cơ thể nói chung và cho mái tóc nói riêng. Vitamin E làm tăng tuần hoàn máu ở da đầu, duy trì sức khỏe cho chân tóc, giảm gàu và ngứa đầu. Kẽm giúp tóc chắc khỏe, không bị gãy, rụng.

13. Nước

Khi cơ thể giữ đủ nước, tự nhiên các sợi tóc cũng có được lượng nước cần thiết, từ đó tránh hiện tượng tóc bị khô và gãy rụng.

Theo Webphunu