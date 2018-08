Tại Ba Con Cừu, ngoài những món khai vị trên, thực khách còn được trải nghiệm sự độc đáo, mới lạ với các món ăn đậm chất Mông Cổ như thịt cừu xiên nướng shashilik, đùi cừu nướng và lẩu cừu non Mông Cổ. Thịt cừu nướng là món ăn truyền thống của người Mông Cổ trong mùa lễ hội. Loại thịt này được chọn từ phần thịt ngon nhất, sau khi tẩm ướp sâu và đem nướng, bạn có thể cảm nhận được vị giòn, ngọt từ thịt và hương thơm của gia vị vùng Trung Á.

Lẩu cừu non được cho là món ăn đem lại may mắn. Thịt cừu non nhúng lẩu có hương thơm nhẹ, mềm và có vị ngon ngọt. Để thưởng thức món lẩu này, nước lẩu phải đủ đậm đà khi nhúng kèm đồ ăn. Chính hương vị của lẩu thấm đều vào từng miếng thịt sẽ cho ra một món ăn vừa miệng mà không cần chấm. Món lẩu này có sự hòa quyện, kết hợp giữa hương thơm của thảo quả, cùng vị ngọt của thịt và xương ninh, tạo nên một loại nước súp vừa miệng, dậy hương nồng nàn, lại thấm đẫm ngọt ngào trên đầu lưỡi.

Giáng sinh và mùa lễ hội đầu năm luôn là thời khắc đặc biệt để chia sẻ những điều kỳ diệu cho những người bạn yêu thương nhất. Năm nay, bạn có thể thưởng thức một Giáng sinh thú vị trên thảo nguyên dưới ánh đèn ấm áp trong không gian nhà hàng, đặc trưng kiểu Mông Cổ tại Ba Con Cừu.

Nhà hàng Ba Con Cừu tại TP HCM đang có chương trình ưu đãi, tặng một đĩa thịt ba chỉ cừu non cho mỗi nhóm 4 khách, kéo dài đến ngày 15/1/2013. Tại Hà Nội, thực khách sẽ được tặng nồi nước lẩu giá 130.000 đồng cho nhóm 4 khách, có voucher in tại website.

Chi tiết liên hệ: Chuỗi nhà hàng Ba Con Cừu



Tại TP HCM



- 106A Cao Thắng, phường 4, quận 3

- 48 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10



Tại Hà Nội



- 40 Tôn Đức Thắng

- 106 Yết Kiêu

- 103 - D5 Trần Thái Tông



Hotline: 04 35 186 186

Fanpage: www.facebook.com/baconcuu

Website: www.baconcuu.com.vn

