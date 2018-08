Với vị trí lý tưởng hướng ra Quảng trường Nhà hát lớn, Nhà hàng My Way Opera là một địa chỉ ẩm thực nổi tiếng với những món ăn tinh tế trong một không gian được bài trí ấm cúng và sang trọng.

Từ ngày 5/1/2011, nhà hàng My Way sẽ cho ra mắt phở bò My Way đặc biệt. Những bát phở truyền thống Việt Nam sẽ trở nên thơm ngon và tinh tế hơn với những lát bò nhập khẩu được chọn lựa và giám sát bởi bếp trưởng nổi tiếng người Australia: Peter Lester. Khách có thể ăn phở và chọn thịt bò được nhập khẩu từ Australia, Mỹ, Canada hay bò Kobe. Đây sẽ là địa điểm lý tưởng để thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, gặp gỡ đối tác, bạn bè và trao đổi công việc.

Phở bò Kobe, món ăn đặc sắc tại My Way.

Trong chương trình "Giờ vàng khuyến mãi Beer My Way - Beer Happy Hour" từ 16h30 đến 18h, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, khách hàng sẽ được ưu đãi mua 3 tặng một dành cho khách hàng sử dụng bộ sưu tập bia nhập khẩu của My Way. Ngoài ra, quý khách còn có thể thưởng thức những món ăn tẩm rượu vang hoặc tẩm bia được làm trực tiếp tại bàn.

Thưởng thức bộ sưu tập bia đặc biệt tại My Way trong Giờ vàng khuyến mãi.

Bạn cũng có thể lựa chọn một bữa ăn trưa nhẹ nhàng thư thái trong một không gian ấm cúng tại nhà hàng này. Bữa trưa thư giãn Biz Lunch với những món ăn tinh tế từ soup đến món chính và tráng miệng sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Đặc biệt mức giá dành cho bữa trưa trọn gói Biz Lunch có giá từ 99.000 đồng.

Không gian sang trọng của nhà hàng.

Nhà hàng My Way Opera: 60 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39365917 - Fax: 04 39365918 - Hotline: 0909 37 1080

Email: info@myway.com.vn

Website: http://www.myway.com.vn/.

(Nguồn: Nhà hàng My Way Opera)