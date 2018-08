Các bệnh kinh niên, ung thư hay quá trình lão hóa của cơ thể là những điều không ai mong đợi. Tuy nhiên, những mối lo ngại này vẫn luôn tồn tại và ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của con người.

Các gốc tự do, hay còn được hiểu là các nguyên tử, phân tử bị mất một điện tử ở vỏ ngoài được coi là nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành của các mối nguy này. Sự mất cân bằng trong của các nguyên tử và phân tử có thể xảy ra do quá trình chuyển hóa chất hàng ngày, hay do tác động của các yếu tố bên ngoài như stress, ảnh hưởng của chất kích thích, ô nhiễm môi trường hay các tổn thương của cơ thể.

Bảng so sánh vitamin của các loại hoa quả.

Từ các thí nghiệm về gốc tự do, các nhà nghiên cứu y khoa đã chứng minh rằng các chất chống oxy hóa bao gồm các loại vitamin và các chất hóa học tự nhiên (phytochemicals) có tác dụng tích cực trong việc trung hòa phần điện tử bị thiếu trong gốc tự do, làm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mãn tính hay bệnh tim mạch, ngăn chặn một số loại ung thư và làm chậm lại quá trình lão hóa. Vitamin có thể được bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng trái cây vẫn luôn là nguồn cung cấp dồi dào và dễ hấp thụ nhất.

Quả Kiwi Zespri, New Zealnad.

Nếu xếp hạng các loại trái cây có thể cung cấp vitamin và dưỡng chất tốt nhất cho cơ thể thì kiwi xứng đáng có được vị trí quán quân. So sánh với cam, loại trái cây vẫn được coi là nhiều vitamin C thì kiwi chứa hàm lượng vitamin C cao hơn gấp 2 lần (100-109mg/100g kiwi so với 50mg/100g cam).

Ngoài ra, trái kiwi còn có thể bổ sung cho cơ thể các dưỡng chất như folate, chất xơ, kali hoặc các chất chống oxy hóa cần thiết khác như Vitamin E, carotenoid, lutein và zeaxanthin. Trong các chất chống oxy hóa ở kiwi, Vitamin C có thể tăng cường hệ miễn dịch, làm săn chắc các sợi collagen giữ cho làn da luôn khỏe mạnh. Vitamin E tan được trong chất béo nên sẽ thúc đẩy khả năng chống lại tác hại của gốc tự do đối với các tế bào có thành phần chất béo cao như tế bào não và da.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin trong quả kiwi còn giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh thoái hóa võng mạc. Bên cạnh khả năng chống oxy hóa, vitamin và các dưỡng chất trong quả kiwi còn có ảnh hưởng tới việc sửa chữa các ADN bị hư tổn. Theo một nghiên cứu gần đây thực hiện trên một nhóm người ăn bổ sung từ hai tới ba trái kiwi mỗi ngày trong vòng 3 tuần, các nhà nghiên cứu đã ghi lại được sự cải thiện rõ rệt về tình trạng chống ôxy hóa trong huyết tương và các tế bào bạch huyết cũng như khả năng hồi phục của các ADN trong cơ thể những người tham gia nghiên cứu.

Kiwi Zespri còn có thể bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình trước những ảnh hưởng tiêu cực của gốc tự do, tăng cường khả năng hồi phục của các ADN, giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Chính nhờ sự bảo vệ kép này, việc bổ sung vào thực đơn hàng ngày quả kiwi xanh Zespri Green hay kiwi vàng Zespri Gold sẽ là lựa chọn cho gia đình bạn. Không những mang lại một trải nghiệm mới về hương vị đặc biệt của Newzealand, quả Kiwi Zespri còn có thể bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình trước những ảnh hưởng tiêu cực của gốc tự do, tăng cường khả năng hồi phục của các ADN, giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Nguồn: Công ty Zespri International Limited