Cá linh non to bằng ngón tay út theo về trong nước lũ. Cá chỉ cần bóp nhẹ bụng lấy ruột, nấu canh, kho mắm. Đến khoảng tháng 10 âm lịch cá linh non sẽ to bằng 4 ngón tay, nướng ăn rất ngon.