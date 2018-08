Với sự phát triển và ảnh hưởng của văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, món sườn heo bản lớn đã du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, đây vẫn là món ăn khá mới mẻ và thực khách Việt dường như chưa có hình dung chính xác về món ăn đặc sắc này.

Sườn heo bản lớn.

Sườn heo bản lớn là món ăn tiêu biểu của nền ẩm thực ở xứ sở kim chi, đã được CNN Go bình chọn là một trong 50 món ngon nhất thế giới năm 2011. Món ăn được chế biến từ sườn heo, phần thịt vừa nạc và xen kẽ ít bông mỡ, giúp miếng sườn không khô sau khi nướng. Hai chữ bản lớn (Wang) trong tên món ăn thể hiện độ "khủng" của miếng sườn qua định lượng chế biến, trung bình vào khoảng 300 gr và chiều dài lên đến khoảng 24 cm.

Để thưởng thức món này tại TP HCM, bạn có thể đến nhà hàng Mr Park. Tại đây, món được ướp với sốt đặc biệt kết hợp của 7 loại trái cây như thơm, lê, táo… Loại sốt này sẽ giúp miếng sườn trở nên mềm và có vị ngọt tự nhiên. Thời gian ướp món tối thiểu 72 giờ. Món còn mang đặc trưng hơn khi bề mặt miếng thịt sườn được các đầu bếp cẩn thận cắt 40-50 nhát, cách đều nhau khoảng 1 cm, giúp miếng thịt được mềm và thấm đều các loại sốt.

Để thưởng thức món ngon theo đúng phong cách Hàn Quốc, tất cả món nướng tại nhà hàng và đặc biệt đối với món sườn heo bản lớn đều được phục vụ nướng trên bếp than hồng. Vì với nhiệt lượng của bếp than vào khoảng 200 độ C sẽ giúp miếng sườn được chín nhanh, chín vàng, bề mặt có độ giòn và giữ được độ mềm từ bên trong miếng thịt.

Tại đây, than được chọn đảm bảo ít khói, cháy lâu và nhiệt lượng luôn được duy trì ổn định, giúp miếng sườn khi nướng chín đều từ ngoài vào trong. Vì vậy, món có hương thơm đặc trưng, không lẫn vào đâu được.

Với cách nướng than cho món ăn, nhà hàng muốn mang lại cho thực khách một cảm giác được nhìn, cảm được cái hay, cái nguyên bản của thú vui tao nhã khi nướng trên bếp than hồng. Cảm giác đó được đến từ chút khói, chút mùi thơm nhẹ nhàng, hay những tiếng lách tách nho nhỏ từ những giọt mỡ trong suốt quá trình nướng.

Trong suốt quá trình nướng, bạn không phải lo lắng với mùi đồ ăn cháy hay khói than, vì nhà hàng đã trang bị hệ thống hút khói ngay tại bàn. Đó là những cột ống dài nối từ trần xuống gần bề mặt bếp than hồng, khi khói nướng vừa bay lên sẽ được hút trực tiếp vào miệng ống ngay lập tức, giúp mang lại cho bạn những giây phút ăn uống thoải mái bên bạn bè, người thân.

Ngoài ra, khi đến với nhà hàng, bạn còn có thể thưởng thức những nướng đặc sắc và các món ăn truyền thống khác theo đúng hương vị truyền thống Hàn Quốc.

Bạch tuộc xào chảo đá.

Nhà hàng đang áp dụng chương trình khuyến mãi, chỉ 90.000 đồng, bạn sẽ có ngay voucher trị giá 160.000 đồng áp dụng cho tất cả món ăn và đồ uống tại nhà hàng. Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 13/11 tại muachung.vn.

Mr Park cũng đang áp dụng chương trình "Thưởng thức bia tươi Sapporo miễn phí". Theo đó, khi gọi hai phần sườn heo bản lớn hoặc sườn bò, bạn sẽ được tặng một bình bia tươi Sapporo 800 ml miễn phí.

Địa chỉ nhà hàng Mr Park:

14 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 3933 3733

Website: http://www.mrpark.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/mrparkvn

