Lẩu nấm chay thập cẩm / Đơn giản nấm bào ngư xào vừng

1. Nấm bào ngư xào vừng

Nấm bào ngư dai mềm lại thoang thoảng hương thơm của vừng không chỉ ngon mà còn là món ăn lạ miệng dành cho bạn.

Nguyên liệu:

- 400g nấm bào ngư, 10g vừng trắng rang vàng.

- Nước tương, đường, muối, hành tím, dầu ăn.

Cách chế biến:

- Nấm bào ngư rửa qua nước muối pha loãng, rửa lại bằng nước sạch rồi để ráo.

- Phi thơm hành tím, cho nấm vào xào nhanh trên lửa lớn để nấm không ra nước.

- Nêm gia vị nước tương, đường, muối cho vừa ăn. Sau cùng tắt bếp, trộn vừng đã rang vào, cho ra đĩa và dùng với cơm nóng.

2. Cà tím kho đậu hủ

Món ăn đậm đà, thơm nồng vị tiêu thích hợp làm món mặn trong bữa cơm chay của gia đình.

Nguyên liệu:

- 2 quả cà tím, 3 bìa đậu phụ non.

- Đường, nước tương, muối, dầu ăn.

Cách chế biến:

- Cà tím rửa sạch, cắt khoanh vừa ăn. Đậu hủ thái miếng hình chữ nhật.

- Phi thơm dầu ăn, cho cà vào đảo sơ qua, tiếp đến cho đậu hủ vào. Nêm ít nước tương, đường, muối cho món ăn ngấm gia vị. Cuối cùng cho ít nước lọc vào kho nhỏ lửa đến khi món ăn thấm đều thì tắt bếp, rắc ít tiêu lên bề mặt và dùng nóng.

3. Rau củ luộc

Các loại rau củ luộc đem đến thực đơn phong phú mà không gây cảm giác ngấy.

Nguyên liệu:

- 1 củ cà rốt. 200g đậu rồng, 1 bó cải thìa, 1 quả bí ngòi, 150g đậu bắp. (Có thể thay bằng các loại rau củ khác nếu thích.)

- Đường, nước tương, ớt.

Cách chế biến:

- Cà rốt, bí ngòi gọt vỏ. Đậu rồng, đậu bắp thái khúc. Cải thìa tách thành từng lá. Tất cả rửa sạch với nước muối, rửa qua lại với nước sạch.

- Đun nóng nước sôi, cho rau củ vào luộc chín.

- Pha ít nước tương với đường, ớt trái để làm nước chấm ăn kèm rau củ. Bạn có thể thay thế bằng nước chấm chao nếu thích.

4. Canh chua chay

Bát canh chua chay thanh mát, với vị chua nhẹ rất vừa miệng.

Nguyên liệu:

- 2 cây đậu hũ non Nhật Bản.

- 1/2 trái dứa, 2 quả cà chua, 150g đậu bắp, 2 nhánh bạc hà (dọc mùng).

- Me chua, hành lá, đường, muối.

Cách chế biến:

- Đậu phụ non thái khoanh tròn. Cho me chua vào bát, thêm nước sôi, chần cho me tan, lọc bỏ bã.

- Dứa thái lát, cà chua rửa sạch bổ múi cau. Dọc mùng tước vỏ, rửa sạch thái lát. Đậu bắp bỏ cuống, rửa sạch, thái lát chéo.

- Phi thơm dầu ăn với đầu hành, cho cà chua vào xào chín, tiếp đến cho dứa vào xào sơ. Nêm một ít muối, đường.

- Cho nước lọc vào, đun sôi thì cho nước me chua vào đun sôi. Cho đậu bắp vào nấu chín. Cuối cùng cho đậu phụ non, dọc mùng, hành lá vào, nêm lại gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Khánh Hòa