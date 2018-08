Mãi đến khi người Mỹ phát minh ra công nghệ đông tươi giúp giữ nguyên thành phần dinh dưỡng và hương vị của loại quả này mà không cần chất bảo quản thì Acerola mới được thế giới biết đến.

Esteem Acerola là một sản phẩm nước uống cao cấp chứa 100% trái acerola tươi với chất lượng chọn lọc:

Chất chống oxy hóa 65.000 ORAC cao hơn cam 36 lần, giúp loại trừ gốc tự do gây hại, chống lão hóa, thanh lọc cơ thể.

Quả acerola từ Amazon - Dinh dưỡng cao hơn cam 18 lần.

Vitamin C 9% cao hơn cam 18 lần, vitamin A 140mcg cao hơn cam 4 lần, giúp làm đẹp da, chống lão hóa, giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch, chống cảm cúm.

Chất xơ 8,2 g cao hơn cam 41 lần, giúp thanh lọc cơ thể (gia tăng sự thải trừ chất độc và cholesterol), hỗ trợ tiêu hóa (cân bằng độ pH trong đường ruột, phòng táo bón) giảm cân (gia tăng sự thải trừ mỡ thừa, làm đầy bao tử để giảm ăn).

Canxi 80 mg cao hơn cam 7 lần, sắt 1,66 mg cao hơn cam 8 lần giúp xương và răng chắc khỏe, bổ máu.

Esteem Acerola - thức uống dành cho bé.

Esteem Acerola có màu cam, vị chua đặc biệt, vì sản phẩm này chứa 100% acerola tươi nên thức uống này luôn có hương me chín thoảng táo xanh đặc trưng của acerola.

Cách pha chế đồ uống từ Acerola

Esteem Acerola đá: Bạn lấy một gói Esteem Acerola, 3 muỗng đường, 50 ml nước, sau đó cho hỗn hợp này cùng với đá viên lắc đều rồi uống.

Esteem Acerola kem: Bạn lấy một gói Esteem Acerola, 2 muỗng đường, 30 ml nước trộn lẫn rồi cho đá viên vào lắc đều. Khi ăn, bạn hãy múc một viên kem (dừa, chuối, vanilla,...) vào ly cao, chế hỗn hợp lên trên.

Esteem Acerola trái cây: Bạn lấy một gói Esteem Acerola, 3 muỗng đường, trái cây, 30 ml nước và đá viên rồi cho vào máy để xay nhuyễn.

Bạn có thể trổ tài pha chế các thức uống từ Esteem Acerola để thiết đãi gia đình và bạn bè.

Esteem Acerola cam: Bạn lấy một gói Esteem Acerola, 4 muỗng đường, 30 ml nước cam, 20 ml nước rồi cho hỗn hợp cùng vỏ trái cây xắt sợi lắc đều cùng với đá viên.

Esteem Acerola - Esteeem Açaí: Bạn lấy một gói Esteem Acerola, 2 gói Esteem Açaí, 9 muỗng đường, 50 ml nước và đá viên, trộn lần và lắc đều. Bạn cho thêm 100 ml nước vào khuấy nhẹ, thêm đá, chia thành 2-3 phần thức uống.

Cocktail Esteem Acerola: Dùng một gói Esteem Acerola, 3 muỗng đường, 30 ml nước, cho hỗn hợp và đá viên vào đồ lắc, lắc đều. Để có một ly cocktail, bạn rải nhẹ 1-2 muỗng café rượu (Cointreau, Triple Sec, Orange Curacao…) lên bề mặt và rắc thêm vài hạt muối.

Esteem Acerola nóng: Bạn lấy một gói Esteem Acerola, 3 muỗng đường, 100ml nước sôi, khuấy đều. Bạn có thể thêm xí muội, cam thảo, tắc hoặc chanh muối...

Nếu đang cảm cúm, bạn hãy sử dụng 2 gói Esteem Acerola (chứa đến 0,72g vitamin C tự nhiên, gần bằng vitamin C có trong viên sủi).

Vitamin C tự nhiên tốt hơn vitamin C tổng hợp. Vitamin C tổng hợp dạng viên sủi khi tiếp xúc với không khí sẽ bị phân hủy thành acid oxalic là chất dễ gây sỏi đường tiết niệu. Bên cạnh đó, 60-80% vitamin C tổng hợp sẽ bị thải qua đường tiểu chỉ 12 giờ sau khi uống, còn vitamin C tự nhiên được trữ lại ở tuyến thượng thận để sử dụng dần, chỉ khoảng 10% bị thải qua đường tiểu.

Esteem Acerola là một sản phẩm cao cấp từ Amazon, Brazil của esteembrand.com, được giới thiệu tại Việt Nam bởi Công ty Thực phẩm Sài Gòn.

