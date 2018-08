Nguyên liệu: Tôm he to tươi (6 con): 600g, thịt nạc vai: 80g, giò sống: 30g, hành khô: 15g, hành hoa: 15g, gia vị, mì chính, hạt tiêu, dầu ăn, ớt tươi, chanh quả, rau salát, thơm, mùi, cà chua, than hoa, vỉ nướng.

Cách làm:

- Tôm he tươi rửa sạch cắt bỏ râu dưới mắt, bóc bỏ vỏ lưng, giữ nguyên vỏ đầu, đuôi, bỏ đường phân (hoặc để nguyên vỏ).

- Dùng dao rạch từ đằng bụng làm đôi ướp một chút tiêu, muối.

- Thịt nạc vai băm nhỏ quật dẻo với giò sống + hành khô và gốc hành hoa băm nhỏ nêm hạt tiêu, mì chính.

- Nhồi thịt vào phần bụng tôm cho kín rồi kẹp vỉ.

- Quạt bếp than hoa (lò nướng) rồi đặt tôm đã nhồi thịt vào nướng chin vàng rồi mang bày đĩa.

Trang trí: xa lát, rau thơm, mùi, ớt tỉa hoa. Món này ăn nóng chấm muối tiêu chanh ớt.

