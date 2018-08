tự làm thiệp Giáng sinh

Cách trang trí cây thông Noel trên tường

Giáng sinh đang về khắp phố qua những ánh đèn trang trí lung linh, bạn cảm thấy trong lòng rạo rực và muốn tự tay làm những tấm thiệp Noel "hand made" để tặng gia đình và bạn bè? Đó là một ý tưởng tuyệt vời và ắt hẳn mọi người sẽ rất vui khi nhận được món quà, nó nói lên tình cảm của bạn dành cho họ.

Trên thị trường có sẵn nhiều loại thiệp, nhưng một tấm thiệp tự tay bạn làm ra có lẽ sẽ biểu lộ tình cảm một cách chân thành nhất. Không quá khó để làm một tấm thiệp ở nhà. Dưới đây là một số cách giúp bạn làm những tấm thiệp dễ dàng được giới thiệu trên Magforwomen.

Trước khi bắt đầu, nên xác định những gì bạn cần. Sau đó lập một danh sách đầy đủ vật dụng như giấy, văn phòng phẩm, đồ trang trí, vật liệu khác...

1. Thiết kế những tấm thiệp có hình dạng giống nhau

Đối với loại thiệp này, bạn cần một loại giấy đặc biệt được gọi là giấy làm thiệp có bán trong cửa hàng văn phòng phẩm. Loại giấy này dày hơn giấy trang trí thông thường, với nhiều màu sắc. Hãy chọn những màu sắc mà bạn thích và thấy phù hợp để tặng cho đối tượng của mình.

Đầu tiên, hãy cắt giấy theo kích thước thiệp bạn muốn và gấp đôi nó lại. Bây giờ hãy dùng bút chì vẽ bất cứ hình gì bạn muốn, từ bông hoa, ông già Noel, con tuần lộc hay cây thông Giáng sinh... rồi cắt hình đó ra. Hãy nhớ quan sát thật kỹ để không cắt vào chính giữa tấm thiệp nhé.

Tiếp theo, sử dụng bút chì màu hoặc bút màu vẽ bất cứ hình gì bạn muốn ở mặt còn lại của tấm thiệp. Bạn có thể dán những hình vừa cắt ở trên vào thiệp rồi trang trí thêm ảnh chân dung của mình hay của gia đình, bạn bè. Cuối cùng, viết lời chúc vào mặt trong tấm thiệp. Bạn có thể làm một mình hoặc nhờ ai đó giúp một tay.

Ảnh: Magforwomen.

2. Làm thiệp bằng những hình dán

Lấy bất kỳ tờ giấy có màu bạn thích. Bây giờ, việc đầu tiên là gấp đôi tờ giấy một lần và gấp đôi mặt giấy bạn muốn tạo hình thêm lần nữa. Dùng bút chì để vẽ hình mà bạn muốn cắt vào một trong các bên của mặt gấp lần 2, rồi khéo léo cắt thành hình và mở nếp gấp ra, bạn sẽ thấy được một thiết kế đáng yêu trên mặt trước của tấm thiệp. Sử dụng một cây bút màu bạc hoặc vàng để viết lời chúc vào bên trong tấm thiệp. Bạn có thể dán lá bạc hoặc lá vàng bên trong của tấm thiệp ở chỗ có thể nhìn thấy qua khe cắt.

Cắt hình con bướm ở một góc thiệp.

3. Dán lên thiệp những hình in sẵn

Thật dễ dàng để tạo những tấm thiệp nếu như ở nhà bạn có máy tính và máy in. Đầu tiên hãy lấy một tấm thiệp có màu sáng tươi (như màu đỏ) và gấp đôi tờ giấy lại. Sử dụng máy tính để tìm những hình ảnh đẹp như mặt trăng, sao năm cánh, ông già Noel, tuần lộc. Sau đó hãy in những hình đã chọn ra trên mặt giấy màu sáng như màu trắng chẳng hạn. Dùng kéo cắt những hình ảnh đã in và dán chúng trên thiệp mà bạn đã gấp. Cuối cùng, hãy viết lời chúc bên trong, và dán thêm một số hình ảnh khác vào bên trong tấm thiệp.

4. Thiệp 3D

Khi mở tấm thiệp 3D ra chắc chắn mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi biết bạn có thể tự làm được như thế. Đầu tiên bạn lấy tờ giấy làm thiệp và gấp đôi lại. Bạn có thể cắt nó theo hình chữ nhật hoặc bất kỳ hình nào tùy thích. Bây giờ trên tấm giấy khác, hãy vẽ một cây thông hay bất kỳ nhân vật hoạt hình và tô màu cho chúng. Sau khi tô màu, hãy cắt nó ra. Bây giờ mở thiệp ra và dán những hình đã cắt vào chính giữa một mặt của tấm thiệp. Nhẹ nhàng đóng thiệp, khi mở ra, nó sẽ cho bạn một hình ảnh 3 chiều rất dễ thương.

Thi Trân