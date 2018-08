Thịt xông khói cuộn rau củ đơn giản mà ngon miệng / Thịt xông khói cuộn hành tây

Sản phẩm hoàn chỉnh, bạn có thể nấu nướng và thưởng thức theo cách bạn vẫn làm với những miếng thịt xông khói bạn mua sẵn ngoài cửa hàng - Ảnh: finecooking.

Hiện nay, món thịt xông khói khá phổ biến, bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong siêu thị. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự làm tại nhà, rất đơn giản.

Nguyên liệu

3-3,5kg thịt ba chỉ tươi, bỏ bì, cắt thành 3-4 miếng bằng nhau.

1 thìa canh (khoảng 15ml) hạt tiêu đen.

1 chén đường nâu (khoảng 250ml).

3 chén muối (khoảng 750ml).

Cách làm

1. Ướp thịt

Dùng một hộp nhựa hoặc thép không gỉ, đổ vào đó 5 lít nước lạnh, hòa tan muối và đường. Thả các tảng thịt ba chỉ vào nước, lấy một chiếc đĩa nặng đè lên để đảm bảo thịt hoàn toàn ngập nước. Ngâm muối giúp thịt ngấm mặn và ngăn ngừa vi khuẩn. Đậy kín hộp và cất vào tủ lạnh trong 24 giờ. Sau đó, nhấc thịt ra, khuấy lại nước muối, rồi thả thịt vào ngâm tiếp trong 24 giờ nữa (vẫn để hộp thịt trong tủ lạnh).

Sau 2 ngày ướp, thịt đã ngấm muối từ ngoài vào trong, đem rửa để loại bỏ hết nước muối. Dùng khăn sạch lau khô để đảm bảo thịt đã ráo nước. Sau đó, rắc đều hạt tiêu lên tất cả các bề mặt miếng thịt.

2. Công đoạn xông khói

Để có thể xông khói thịt, bạn cần có một vỉ nướng (loại dùng cho bếp than hay bếp ga), một chiếc chảo nhôm vừa phải để đặt mùn cưa (hoặc những mảnh vụn gỗ cứng, bánh than củi). Chỉ dùng gỗ cứng hoặc than củi thì lửa mới cháy âm ỉ. Nếu sử dụng gỗ dăm, lửa sẽ nhanh lớn và nhanh tàn.

Xếp thịt lên vỉ nướng, lưu ý đặt miếng thịt ở gần chứ không phải bên trên chảo đựng mùn cưa (gỗ). Hãy quan sát lượng khói thoát từ chảo mùn cưa. Nếu khói cuồn cuộn, thời gian xông khói sẽ ít hơn 5 giờ. Nếu khói thoát ra nhẹ nhàng, hãy bổ sung thêm một bánh mùn cưa nữa.

Sau khi được xông khói, thịt có thể đổi hoặc không đổi màu và trông nó như vẫn còn sống (giống như thịt xông khói được mua ở các cửa hàng). Cách xông khói này thực ra không làm chín thịt, nó chỉ loại bỏ độ ẩm của thịt, làm cứng các thớ thịt và khiến thịt có mùi thơm.

Sau đó, bạn có thể đem thịt để chế biến các món ăn. Cách làm giống như đối với món thịt xông khói bạn vẫn mua ở ngoài siêu thị.

Gợi ý: Dựa vào cách làm như đã được giới thiệu, bạn có thể thay đổi hương vị của món thịt bằng cách thêm rượu whiskey, hoặc chút gia vị khô vào nước muối.

Hoàng Anh (Theo Finecooking)