Trong tiết Thu, bạn và gia đình có thể thưởng thức các món ngon nấu đúng kiểu Pháp cũng các loại thức uống phù hợp với những giai điệu lãng mạn tại không gian sang trọng của Nhà hàng Chit Chat của Equatorial, TP HCM.

Từ lâu, nghệ thuật ẩm thực Pháp nổi danh là tinh tế và phong phú bởi người Pháp nổi tiếng là sành ăn và xem trọng chuyện ăn uống. Năm nay, với sự dẫn dắt của lãnh đạo người Pháp đứng đầu bộ phận ẩm thực và sự hiện diện của đầu bếp khách mời Jerome Toumelin đến từ Paris, khách sạn Equatorial ra mắt tuần lễ ẩm thực Pháp từ ngày 18/10 đến 26/10. Cụ thể, từ 18h30 đến 22h mỗi tối trong tuần lễ này, nhà hàng Chit Chat sẽ phục vụ tiệc buffet tối với nhiều món ngon đặc trưng của nghệ thuật ẩm thực Pháp như: gà Hầm kiểu Pháp, vịt sốt cam, bắp cải hầm với tôm hùm, đa dạng các loại phô mai, pate bên cạnh quầy hải sản phong phú và quầy tráng miệng với nhiều món ngọt đặc trưng. Đặc biệt, đêm ẩm thực brittany 19/10 sẽ phục vụ thêm món bánh crepes Bretonnes, cùng với hai ban nhạc Gwennili và Lãng Du.

Giá vé là 840.000 đồng ++ cho một người lớn, miễn phí không giới hạn các loại thức uống. Trẻ em dưới từ 6 đến 12 tuổi được giảm nửa giá và trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được miễn phí. Cũng trong khuôn khổ tuần lễ ẩm thực Pháp, đầu bếp khách mời Jerome Toumelin danh tiếng từ nhà hàng Market, Paris bằng tâm huyết và sự sáng tạo sẽ mang đến cho thực khách thực đơn 9 món thơm ngon, đậm đà hương vị kết hợp hài hòa với các loại rượu đến từ các vùng nổi tiếng của Pháp. Giá vé: 1,59 triệu đồng ++ một người, chỉ một đêm 24/10 tại nhà hàng Orientica.

Sự kiện Balade en France (Lễ hội ẩm thực Pháp) lần thứ 4 sẽ diễn ra vào 2 ngày 25 và 26/10 tầng 2 của tại khách sạn Equatorial. Sự kiện này nằm trong danh sách các sự kiện chính thức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Pháp và Việt Nam. Giá vé đặt mua trước đêm hội là 570.000 đồng một người lớn, mua tại đêm hội là 700.000 đồng một người lớn. Giá vé cho trẻ em dưới 14 tuổi là: 200.000 đồng, trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí.

Ngoài ra, khách sạn đang có nhiều chương trình ẩm thực thú vị và thích hợp để thực khách khám phá, chiêu đãi đối tác, gia đình, bạn bè như: Chương trình Dimsum của ẩm thực Trung Hoa tại nhà hàng Orientica lầu 2 của khách sạn Equatorial và nhiều món Hoa, Việt, Nhật trong chương trình Eat All You Can tại không gian sang trọng và ấm cúng của nhà hàng được xây dựng từ khái niệm không gian bar mở với sự kết hợp của 3 yếu tố “nước, đá và lửa”. Giá chỉ với 310.000 đồng++ một người vào trưa thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Từ trưa thứ 2 đến thứ 6 sẽ phục vụ thực đơn Dimsum chọn món với giá chỉ từ 48.000 đồng một món. Chương trình buffet trưa mỗi ngày: 498.000 đồng ++ một người với nhiều món ngon tại nhà hàng Chit Chat, miễn phí không giới hạn các loại thức uống.

Liên hệ: Bộ phận ẩm thực nhà hàng Chit Chat, khách sạn 5 sao Equatorial.

ĐT: (08) 3839 7777. Email: dine@hcm.equatorial.com.

Địa chỉ: 242 Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM.

Ngọc Điệp