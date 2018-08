Theo chị Nguyễn An, một doanh nhân ở Đào Tấn, Hà Nội, nhờ đi công tác nước ngoài, nên chị thường xuyên tranh thủ mua vài thùng dầu ăn từ Singapore về phục vụ nhu cầu của gia đình và thi thoảng biếu tặng những người thân quen. "Bây giờ thì tôi đã thoát cảnh tay xách nách mang ấy rồi", chị nói.

“Thuận buồm xuôi gió - Cả nhà cùng vui”

Chị cũng chia sẻ thêm, là doanh nhân, chị rất quan tâm đến thuật phong thủy. Đặc biệt, khi Tết cổ truyền đến gần, việc mang gì vào nhà bếp được chị đặt lên hàng đầu. Ngoài được kiểm chứng chất lượng qua nhiều năm sử dụng, biểu tượng cánh buồm trong nhãn hiệu dầu ăn Sailing Boat, thường được gọi là dầu Cánh Buồm được nhập khẩu từ Singapore, càng làm chị tâm đắc hơn bởi chị tin rằng vận may và tài lộc sẽ đến trong năm mới.

Các sách phong thủy lý giải, thuyền buồm lướt trên nước và gió là hai yếu tố quan trọng nhất của phong thủy. Hình ảnh cánh buồm no gió mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh tốt đẹp và thu được nhiều lợi nhuận. Đó là một bí mật thành công và mang lại nhiều may mắn thu hút tài khí dài hạn, tăng doanh số bán hàng và thành công đột biến trong nghề nghiệp.

Cánh buồm là biểu tượng thành công được giới doanh nhân ưa chuộng. Thuyền thuận buồm xuôi gió là vật phẩm phong thủy tốt cho những người đang hướng tới may mắn, có nỗ lực sự nghiệp, mang ước mơ giàu có, cầu mong đến bờ bến thành công một cách nhẹ nhàng trôi chảy.

Ông Khoo Hong Cheng, Giám đốc kinh doanh cấp cao của Tập đoàn Lam Soon, Singapore cho biết: "Dầu ăn Sailing Boat được Tập đoàn Lam Soon sản xuất theo các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm của Singapore. Dầu được sản xuất và tinh luyện trên một dây chuyền công nghệ tiên tiến, không có cholesterol, giàu vitamin E và thơm do được bổ sung tinh dầu hạt cải".

Bà Nguyễn Thị Lan, đại diện nhà phân phổi sản phẩm Sailing Boat tại miền Bắc, khẳng định với chất lượng dầu ăn tốt, người tiêu dùng có thể yên tâm. Giá cả của mặt hàng này cũng chỉ tương đương với các sản phẩm khác cùng loại, được sản xuất trong nước do hưởng thuế xuất nhập khẩu 0%.

Chị Trần Ngọc (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, sau khi dùng thử, chị rất kết sản phẩm này. Năm nào chị cũng phải đau đầu tìm quà biếu Tết cho các cụ ở quê. "Các cụ nhà tôi kỹ tính lắm. Mua gì, biếu gì cũng phải cân nhắc cẩn thận. Tôi đã dùng rồi nên biết, dầu ăn Cánh Buồm nấu ngon, không bị ngấy, lại có biểu tượng của tài lộc, đảm bảo mẹ chồng sẽ thích. Và tôi đã đặt thêm một thùng 6 chai loại 2 lít để mang về quê làm quà Tết", chị nói.

Mang biểu tượng cánh buồm no gió cùng khẩu hiệu khá ấn tượng "Thuận buồm xuôi gió - Cả nhà cùng vui", dầu ăn Cánh Buồm vừa cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng, vừa đem lại cảm giác may mắn cho người tiêu dùng.

Với dầu ăn Cánh buồm, người tiêu dùng có thể yên tâm chế biến các món chiên, xào ở nhiệt độ cao, mà không lo thức ăn biến chất. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe, bổ sung dầu hạt cải giàu acid béo thiết yếu trong thành phần. Đặc biệt, thành phần omega 3-6-9, giàu vitamin E, chất chống oxi hoá tự nhiên và không cholesterol mang lại sức khoẻ cho người ăn kiêng, người bị bệnh tim mạch, béo phì…

