Nhân heo nướng ngũ vị với 5 vị chính là đinh hương, quế, hạt ngò, thảo quả, và hạt điều.

Nhân bò Mỹ sốt Teriyaki - loại sốt truyền thống của Nhật, nấu ngay trong ngày và được rưới đều lên trên các miếng thịt bò.

Tại đây, nhà hàng cũng giới thiệu thêm món burger nấm với tàu hủ non, hạt hướng dương, nấm, và rau củ dành cho những thực khách ưa thích nấm, hay ăn chay.

Nhân dịp trung thu, The Burger Corner dành tặng các fan cơm kẹp combo chỉ 99.000 đồng, gồm: một burger cơm Nhật heo sốt ngũ vị, một burger cơm Nhật bò Teriyaki + hai trà chanh.

Ngoài ra, nhà hàng còn có thêm món bánh mì nướng mật ong nóng giòn, phủ lên trên là lớp kem sữa tươi, kem viên, vài lát trái cây tươi ngon và có rất nhiều hương vị cho bạn lựa chọn. Original Toast: đơn giản với kem Newzealand cao cấp và bánh mì nướng mật ong.

Berry Toast: dâu tươi rất giàu vitamin kết hợp với chocolate trắng, vừa ngon lại tốt cho sức khỏe.

Brownie Toast: bạn nào yêu thích món bánh brownie thì khó có thể bỏ qua lựa chọn này.

Romantino Toast: đậm chất romantic với những sắc màu tình yêu, cùng vị ngọt ngào và dịu mát.

Chocolato Toast: bữa tiệc đậm chất chocolate không thể bỏ qua.

The Burger Corner có dịch vụ giao hàng qua hotline; chỉ cần gọi tới (08) 38210094, bạn sẽ được giao hàng tận nơi miễn phí trong quận 1, 3 và 4. Các khu vực khác liên hệ theo đơn hàng. Hằng ngày từ 14h đến 18h, nhà hàng tại số 43 Nguyễn Huệ có chương trình off 40% nước đá tuyết dâu rừng, giá chỉ còn 18.000 đồng. Nhà hàng dành tặng cho khách hàng voucher trị giá 200.000 đồng cho lượt like thứ 2.000 và voucher trị giá 300.000 đồng cho lượt like thứ 3.000 tại trang Facebook của nhà hàng.

Thông tin cho bạn - chi nhánh nhà hàng The Burger Corner:

- 43 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. ĐT: 08-3-86884645

- 285/46 CMT8, Pphường 12, quận 10. ĐT: 08-3-83210094

Xem các món quà The Burger Corner dành tặng bạn tại www.facebook.com/theburgercorner.

