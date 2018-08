quan niệm sai lầm về hút mỡ

Hút mỡ và giảm béo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Hút mỡ là giảm béo

Hút mỡ và giảm béo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tác dụng chủ yếu của hút mỡ là tạo hình cơ thể, áp dụng ngay cả với những người vốn có số đo hấp dẫn vẫn có thể dùng phương pháp này để loại bỏ phần mỡ cục bộ ở một vài vị trí trên cơ thể, gây mất thẩm mỹ. Trong khi đó, phương pháp giảm béo thường áp dụng cho những người thừa cân và béo phì, giảm trọng lượng cơ thể.

Tuy nhiên, có một điểm chung là dù bạn hút mỡ tạo hình hay giảm cân thì vẫn phải duy trì một chế độ ăn uống và vận động hợp lý để duy trì mức cân nặng lý tưởng và sự cân đối cho cơ thể.

Phải hút mỡ nhiều lần

Nhiều người có suy nghĩ rằng đã hút mỡ một lần thì sẽ phải tiếp tục thực hiện nhiều lần sau đó, nếu không cơ thể sẽ nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Đây là quan niệm hoàn toàn sai. Bởi sau khi hút, mỡ sẽ rất khó phục hồi lại như ban đầu.

Điều này được xác định dựa trên nguyên lý khoa học, các tế bào mỡ trong cơ thể người vốn được chia làm hai loại: mỡ tầng nông và mỡ tầng sâu. Mỡ tầng nông có ở khắp cơ thể và rất dễ được tiêu đi thông qua việc ăn kiêng hay vận động thể dục, thể thao... Trong khi đó mỡ tầng sâu chủ yếu tập trung ở vùng bụng, eo, mông, đùi, bắp chân, bắp tay, cằm… Loại tế bào mỡ này tiêu hao rất chậm và muốn loại bỏ chúng cũng rất khó. Vì thế, phẫu thuật hút mỡ được tiến hành chủ yếu nhằm vào mỡ tầng sâu.

Đây là nguyên nhân chính lý giải cho hiện tượng: nhiều người sau khi thực hiện phương pháp hút mỡ nhận thấy, dù do họ ăn uống quá nhiều dẫn tới tăng cân rõ rệt, nhưng tại các bộ phận được hút mỡ lại thay đổi rất ít. Vì thế, việc cơ thể mất cân đối do tăng cân sau phẫu thuật hút mỡ là do chế độ sinh hoạt không hợp lý, như ăn nhiều chất béo và các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, lười vận động...

Vùng da điều trị sẽ bị nhăn nheo sau khi hút mỡ

Nhiều chị em cho rằng sau khi hút mỡ, vùng da trên bề mặt sẽ không còn căng mịn như trước. Suy luận này mới nghe có vẻ logic nhưng lại hoàn toàn sai. Hút mỡ bằng công nghệ mới nhất Vaser Lipo sử dụng năng lượng siêu âm - sóng âm thanh tần số cao là một công nghệ tiến tiến hiện nay giúp tạo ra kết quả ưu việt. Vaser Lipo sử dụng một kỹ thuật xâm lấn tối thiểu gọi là LipoSelection để chọn lọc phá vỡ và nhẹ nhàng loại bỏ tối đa lượng mỡ dư thừa mà không gây đau trong quá trình điều trị. Năng lượng từ sóng siêu âm tác động dàn đều vùng hút mỡ, khắc phục hiện tượng lồi lõm da do hút mỡ không đều. Năng lượng sóng siêu âm đồng thời tác động lên tổ chức liên kết dưới da kéo theo hiệu ứng săn chắc da ở vùng điều trị.

Do vậy, khi giảm béo bằng công nghệ Vaser Lipo, bạn có thể thấy ngay kết quả, vùng da điều trị không còn chảy xệ, mỡ không tái phát, giúp da săn chắc, khỏe mạnh.

Diệp Trương