Nọng cằm là nỗi phiền toái của phái đẹp, làm cho khuôn mặt trở nên nặng nề, mất giới hạn mặt và cổ, khiến các chị em già nua, mất đi nét thanh tú, đồng thời kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nọng cằm xuất hiện trên khuôn mặt của bạn: do di truyền, song cũng có thể do nguyên nhân ngoại cảnh tác động như tuổi tác, thời gian, cân nặng cơ trên mặt có xu hướng bị xệ xuống, khiến cho khuôn mặt người phụ nữ kém hấp dẫn hơn.

Sở hữu một chiếc cằm đẹp là ước mơ của hầu hết các chị em phụ nữ.

Ngay cả các mỹ nhân trong làng giải trí cũng khó tránh được tình trạng này khi tăng cân không kiểm soát được. Mặc dù được make-up một cách kỹ lưỡng, bạn vẫn không che được tình trạng này, đặc biệt khi nhìn nghiêng, nhược điểm này nhanh chóng bị phát hiện. Hút mỡ nọng cằm sẽ giúp bạn loại bỏ hình ảnh cằm đôi, đem đến cho phái đẹp khuôn mặt thanh tú và trẻ trung.

Việc lựa chọn được phương pháp hút mỡ phù hợp, đảm bảo an toàn và đạt được hiệu quả cao trong việc loại bỏ mỡ thừa là những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Theo thạc sĩ, bác sĩ Lê Hữu Điền - Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, khác với phương pháp hút mỡ truyền thống chỉ có thể hút mỡ ở những vùng dư mỡ lớn như bụng, hông... hạn chế hút mỡ vùng cánh tay, vai, lưng... và gây nguy hiểm khi hút mỡ ở những vùng dư mỡ nhỏ như: mặt, nọng cằm..., hút mỡ bằng công nghệ Vaser Lipo có khả năng loại bỏ mỡ thừa ở nhiều bộ phận trên cơ thể, kể cả ở những vùng nhỏ như: nọng cằm, đầu gối...

“Bên cạnh công việc bận rộn, tôi phải chu toàn cho cuộc sống gia đình, tôi không có thời gian tập thể dục để giữ phom dáng, cơ thể phát phì ra. Đến khi chiếc cằm béo khiến khuôn mặt của tôi trông già hơn so với tuổi vì bọng mỡ, tôi quyết định đi hút mỡ nọng cằm kết hợp với hút mỡ eo, bụng. Được bạn bè truyền tai và tìm hiểu trên Internet, tôi biết được hút mỡ bằng Vaser Lipo là công nghệ mới và hiện đại nhất hiện nay, vì thế tôi đã chọn phương pháp hút mỡ này. Thân hình thon gọn và chiếc cằm hiện giờ không còn ngấn mỡ khiến tôi tự tin hơn nhiều”, chị Minh Anh (Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Vaser Lipo sử dụng năng lượng siêu âm - sóng âm thanh tần số cao, là công nghệ tiên tiến hiện nay, giúp tạo ra kết quả ưu việt hơn so với các công nghệ khác. Vaser Lipo sử dụng kỹ thuật xâm lấn gọi là LipoSelection để chọn lọc phá vỡ và nhẹ nhàng loại bỏ mô mỡ không mong muốn. Công nghệ hút mỡ Vaser Lipo được FDA (Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Mỹ) chứng nhận an toàn cho sức khỏe, không những hút sạch mỡ mà còn không làm tổn thương các mạch máu, dây thần kinh, loại bỏ vấn đề tắc mạch do mỡ. Chính vì vậy, phương pháp này không gây đau cho khách hàng điều trị giúp quá trình phục hồi nhanh hơn.

