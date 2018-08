Nhiều người lầm tưởng trẻ em không phải là nạn nhân của trĩ, song trên thực tế, bé vẫn có thể mắc bệnh nếu duy trì những thói quen dưới đây.

Ngồi bô quá 30 phút

Trong giai đoạn phát triển, cơ hậu môn của trẻ tương đối yếu, mối liên hệ giữa trực tràng và hậu môn vẫn còn lỏng lẻo. Thêm vào đó, xương cùng và trực tràng lại nằm trên cùng một đường thẳng, vì thế trực tràng dễ dàng bị di động lên phía trên. Nếu cha mẹ không chú ý mà để trẻ ngồi bô quá lâu, trẻ dùng lực và phải nín thở, áp lực trong bụng tăng cao, trực tràng phải chịu một lực ép xuống và dễ dàng lòi ra ngoài khoang ruột.

Bé ngồi bô lâu dễ mắc bệnh trĩ.

Ở tuổi này, sau khi trẻ đi vệ sinh xong, hậu môn không tự động co lại nhiều. Vì thế, trực tràng khi đã “rơi xuống” thì khó có thể co lại vị trí ban đầu ngay lập tức. Hiện tượng này gọi là bệnh trĩ. Nếu trĩ mức độ nhẹ, sau khi đi đại tiện, trực tràng sẽ tự động co trở lại. Tuy nhiên lặp lại nhiều lần sẽ khiến bệnh nặng hơn, có thể dẫn đến chảy máu, phù thũng…

Cha mẹ cần rèn luyện cho trẻ thói quen đại tiểu tiện tốt từ khi còn nhỏ. Không được để trẻ ngồi bô quá lâu, đặc biệt khi bé mới biết ngồi.

Táo bón

Táo bón là nguyên nhân hàng đầu gây nên trĩ ở trẻ em. Bé thường căng thẳng quá mức khi cố gắng đẩy phân cứng ra ngoài. Áp lực này làm cho các tĩnh mạch ở trực tràng và hậu môn bị kích thích, sau đó phát triển thành trĩ.

Để trẻ không táo bón, cha mẹ cần tập cho trẻ có thói quen đại tiện đúng giờ, tốt nhất một ngày đại tiện một lần, kiên trì cho trẻ ngồi bô khoảng 10-15 phút. Sau vài tuần, trẻ sẽ có phản xạ.

Chế độ ăn uống của trẻ cũng cần điều chỉnh, tránh chỉ dùng một loại thức ăn. Nên tăng cường rau xanh (cần, hẹ…) trong bữa ăn và kết hợp hoa quả (cam, bưởi, đặc biệt là chuối), uống nhiều nước đun sôi để ấm.

Ngoài ra, có thể cho trẻ uống một chút nước mật ong vào sáng sớm, mỗi lần uống không ít hơn 60 ml và pha bằng nước sôi.

Mẹ có thể xoa bụng cho trẻ nhuận tràng.

Khi trẻ táo bón, mẹ có thể xoa bụng cho trẻ nhuận tràng, bằng cách đặt trẻ nằm ngửa rồi dùng phần gốc bàn tay phải áp sát vào phần cơ bụng trẻ, từ bụng trên bên phải xoa sang bụng trên bên trái, rồi xuống đến bụng dưới bên phải. Thao tác xoa, xoay, day, đẩy thực hiện xong lại tiến hành tuần tự theo chiều ngược lại.

Mẹ nên chú ý, không làm nặng tay quá và mỗi lần xoa trong 10 phút, mỗi ngày xoa 2-3 lần cho đến khi nào trẻ thông đại tiện được. Sau đó, tiếp tục xoa như thế trong vòng 1-2 tuần nữa để củng cố hiệu quả chữa trị.

Vệ sinh hậu môn không sạch

Đây cũng là một nguyên nhân gây bệnh trĩ ở trẻ em. Mẹ nên giữ gìn vệ sinh cửa hậu môn cho bé, có thể rửa nước chè, nước lá trầu không sau khi đại tiện và trước khi đi ngủ; hoặc dùng thuốc xông hơi bên ngoài từ cây kinh giới… để cải thiện tuần hoàn máu ở cửa hậu môn, hỗ trợ điều trị bệnh. Nếu trẻ trên 3 tuổi, có thể dùng thuốc tiêu trĩ với liều phù hợp theo chỉ định của bác sĩ.

Cha mẹ lưu ý, bệnh sa trực tràng ở trẻ nhỏ cũng có biểu hiện giống với bệnh trĩ. Vì vậy, khi trẻ có các biểu hiện như chảy máu, khối sa đỏ tươi thì nên nghĩ đến bệnh sa trực tràng trước. Tốt nhất nên thăm khám bác sĩ để được chẩn đoán chính xác bệnh.

An San